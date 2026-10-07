العين وكلباء .. تصحيح المسار والتعويض في كأس «أديب»

يستضيف فريق العين على ملعبه باستاد هزاع بن زايد في الخامسة وعشر دقائق من مساء غداً الخميس فريق كلباء، لحساب الجولة الثالثة من مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي «أديب»، حيث يدخل الفريقان اللقاء بشعار الفوز والتعويض بعد أن تعثرا في الجولة الماضية، ويأمل العين في العودة إلى المسار الصحيح وإحياء آماله في المنافسة على التأهل للمرحلة التالية، بعد أن تجرع خسارته الثانية على التوالي في الجولة السابقة أمام عجمان، فيما يسعى كلباء إلى تضميد جراحه بعد أن تلقى بدوره خسارة أمام الوصل في الجولة الماضية، مما يجعل النقاط الثلاث مطمعاً رئيسياً للفريقين لاستعادة التوازن والتمسك بفرص العبور

وينتظر أن يدخل العين اللقاء بذات التشكيلة التي خاض بها مباراة الجولة السابقة، مراهناً على مجموعة من أوراقه الرابحة وعناصره الفاعلة بقيادة ماتياس بالاسيوس، وكاكو، والحسين رحيمي، ولازارو، وعلى الجانب الآخر، يدخل النمور المواجهة بعزيمة كبيرة لإحراج أصحاب الأرض على ملعبهم، حيث يعول مدرب كلباء على عدد من اللاعبين المتميزين بقيادة النجمين أحمد نور الله، وسامان قدوس، إلى جانب المهاجم الهداف كارلوس فيلهو، لصنع الفارق وهز شباك العين.

وأكد الصربي فلاديمير إيفيتش، المدير الفني لنادي العين، جاهزية فريقه لمواجهة كلباء، مشيراً إلى خلو قائمة الفريق من الإصابات باستثناء اللاعب مارسيل راتنيك الغائب منذ شهربداعي الإصابة، وهو ما يمنحه خيارات جيدة لوضع التشكيلة المناسبة، فيما سيقوم الجهاز الفني بالوقوف على حالة اللاعبين الدوليين لتحديد مدى إمكانية إشراكهم في اللقاء

وشدد مدرب العين على أهمية تقديم أداء جماعي وبروح إيجابية في الملعب لضمان تحقيق الفوز، مؤكداً أنهم سيمنحون الفرصة لعدد من العناصر لإثبات قدراتهم وتثبيت أقدامهم كأوراق يمكن الاعتماد عليها مستقبلاً، موضحا أنه و في كرة القدم لا يكفي التدريب فقط دون خوض المباريات، وعلى كل لاعب أن يكون جاهزاً فور نيله الفرصة.

وأكدإيفيتش على الأهمية البالغة لمواجهةكلباء لافتا إلى أنكل مباراة رسمية لها قيمتها الكبيرة، وقال: نعلم أن انطلاقتنا في هذه البطولة لم تكن جيدة بعد خسارة مباراتين، ولكن الفرصة لا تزال قائمة بأيدينا لتجاوز هذه المرحلة وبلوغ الدور المقبل