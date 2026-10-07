قمة الشارقة والجزيرة تتصدر مواجهات الجولة الثالثة لكأس «أديب»



تنطلق اليوم منافسات الجولة الثالثة من مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم «أديب»، والتي تقام على مدار يومين، وتشهد تنظيم 7 مباريات، تتصدرها قمة الشارقة والجزيرة في ختام الجولة.



وتفصيلاً، يحل فريق الجزيرة صاحب العلامة الكاملة برصيد «6 نقاط»، ضيفاً على الشارقة «3 نقاط» في استاد الشارقة، طامحاً في مواصلة مشوار الانتصارات، خلال مرحلة الدوري من المسابقة، بينما يأمل الشارقة في الحفاظ على ما حققه بالجولة الثانية من فوز، والذي جاء على حساب الظفرة، بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام عجمان. وبلغت مواجهات الفريقين في المسابقة 8 مباريات، فاز كل فريق في 3 مباريات وتعادلا في مباراتين.



وفي بقية المواجهات، يلتقي اليوم العين مع كلباء في استاد هزاع بن زايد، وشباب الأهلي مع يونايتد في استاد راشد، ويلتقي حتا مع النصر في استاد آل مكتوم، فيما يلتقي خورفكان مع الوصل في استاد صقر بن محمد القاسمي. وغداً الجمعة يلتقي عجمان مع بني ياس في استاد راشد بن سعيد، والوحدة مع الظفرة في استاد آل نهيان.



وتحتفظ 4 فرق بالعلامة الكاملة «6 نقاط»، هي الوصل، وبني ياس، والجزيرة، وعجمان، بينما لا تزال 4 فرق لم تحقق أي فوز حتى الآن في المسابقة، وهي العين، والظفرة، وخورفكان، والوحدة.