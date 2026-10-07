السعودية تتوج بـ«خليجي 27».. و«الأبيض» جاهز بفريق للمستقبل



أضاع منتخب الإمارات فرصة زيادة رصيده من ألقاب كأس الخليج لكرة القدم، بالخسارة أمام نظيره السعودي 0-2، في نهائي «خليجي 27» الذي أقيم على ملعب الإنماء في جدة، ليكتفي «الأبيض» بالوصافة، فيما اعتلى «الأخضر» منصة التتويج للمرة الرابعة في تاريخه.



ورغم توقف رصيد «الأبيض» عند لقبين، حققهما في نسختي 2007 و2013، فإنه خرج من البطولة بمكاسب فنية ومعنوية مهمة، بعدما قدم مستويات ونتائج مميزة، عززت الثقة في قدرته على مواصلة التطور، خصوصاً أن البطولة شكلت أول ظهور رسمي للمنتخب تحت قيادة مدربه الجديد زلاتكو داليتش، وذلك قبل خوض نهائيات كأس آسيا المقررة في السعودية مطلع 2027.



وفي المقابل، أضاف «الأخضر» لقباً جديداً إلى خزائنه، ليرفع رصيده إلى أربعة ألقاب، بعدما سبق له التتويج بالبطولة أعوام 1994 و2002 و2003، وحسم نهائي «خليجي 27»، بهدفي لاعبيه همام الهمامي وفراس البريكان بالدقيقتين 11 و13 من عمر المباراة التي شهدت بطاقة حمراء للاعبنا خالد الظنحاني، على مقاعد البدلاء في الوقت بدل الضائع للمباراة.



وبدأ المنتخب الإماراتي المباراة بمحاولة مباغتة، بكرة مقصية من نيكولاس خيمينيز بالدقيقة 4، ولكنها مرت فوق مرمى الحارس السعودي محمد العويس.



وأوقف الحكم المغربي جلال جيد، المباراة بالدقيقة 6، بعدما حجب دخان من مدرجات الجماهير السعودي، الرؤية عن اللاعبين في أرض الملعب.



ونجح «الأخضر» في افتتاح التسجيل بالدقيقة 11، بعد ركلة ركنية أبعدها دفاعنا، لتصل الكرة إلى همام الهمامي الذي أطلق تسديدة قوية اصطدمت بلاعبنا برونو اوليفيرا، نقطة الضعف الواضحة، وغيرت اتجاهها إلى داخل المرمى، معلنة تقدم «الأخضر».



وسجل فراس البريكان الهدف الثاني في الدقيقة 13، وسط ارتباك واضح في صفوف الدفاع الإماراتي، حتى أن المنتخب السعودي كاد أن يضيف الهدف الثالث في الدقيقة 16، بعدما انفرد صالح أبو الشامات بحارس «الأبيض» خالد عيسى، وراوغ الدفاع قبل أن يرفع الكرة، لكنها ارتدت من القائم الأيسر، لتحرم «الأخضر» من توسيع الفارق.



وحاول المنتخب الإماراتي العودة إلى المباراة، وكاد خيمينيز أن يهز الشباك في الدقيقة 24، بعدما تسلم تمريرة من كوليبالي وأطلق تسديدة قوية ارتدت من القائم، لتضيع فرصة تقليص الفارق.



وتدخلت تقنية الفيديو في الدقيقة 42، لإلغاء ركلة جزاء لمنتخبنا الوطني، والذي لم يتمكن من تقليص الفارق، لينتهي الشوط الأول لمصلحة السعودية.



وبدأ «الأبيض» الشوط الثاني بمحاولات هجومية لتقليص الفارق، وكان بالا الأكثر نشاطاً، وسدد كرة قوية فوق العارضة في الدقيقة 53، ثم عاد في الدقيقة 56 بتسديدة مرت قريبة جداً من القائم الأيمن للمرمى السعودي.



وشكل «الأخضر» خطورة في هجماته المرتدة، وأنقذ حارسنا خالد عيسى بالدقيقة 67، مرماه من هدف ثالث بتصديه لتسديدة محمد كنو، وردت عارضة مرمى السعودية تسديدة إماراتية قوية في الدقيقة 88، ليحافظ «الأخضر» على تفوقه ويحسم اللقب الخليجي على أرضه وبين جماهيره.