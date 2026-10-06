طيران الإمارات تسيّر رحلتين لنقل جماهير الأبيض إلى نهائي «خليجي 27» في جدة

ضمن مبادرة اتحاد الإمارات لكرة القدم لنقل مشجعي المنتخب الوطني إلى جدة، سيّرت طيران الإمارات اليوم رحلتين عارضتين لنقل المشجعين لمساندة المنتخب في نهائي كأس الخليج العربي أمام نظيره السعودي، في اللقاء الذي يُقام على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية مساء اليوم. وتأتي الرحلتان ضمن الدعم الوطني الواسع للأبيض الإماراتي، لتمكين الجماهير من مؤازرته من المدرجات.

وغادرت رحلتا طيران الإمارات «ئي كيه 2553» و«ئي كيه 2641»، ضمن مبادرة اتحاد الإمارات لكرة القدم لنقل الجماهير، دبي في الساعة الواحدة والواحدة والنصف ظهراً، على التوالي. وتُشغَّل الرحلتان بطائرتين من طراز بوينج 777، تضم كل منهما 421 مقعداً، بواقع 35 مقعداً في درجة الأعمال و386 مقعداً في الدرجة السياحية. كما تتوفر على متن الطائرتين خدمة «ستارلينك»، التي تتيح للمشجعين البقاء على اتصال طوال الرحلة ومتابعة أجواء الاستعداد للمباراة النهائية.