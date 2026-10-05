من أصحاب الهمم إلى لاعبي «الأبيض»: دعواتنا معكم وقلوبنا خلفكم

«زايد لأصحاب الهمم» تساند منتخبنا في نهائي خليجي 27

أكدت هيئة زايد لأصحاب الهمم وقوفها ومساندتها لمنتخب الإمارات الوطني لكرة القدم، ومؤازرة لاعبيه في مواجهته المرتقبة أمام المنتخب السعودي في المباراة النهائية لبطولة «خليجي 27»، المقرر إقامتها غداً الثلاثاء، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة.

ووجّه عدد من منتسبي الهيئة، عبر فيديو مصور، رسائل دعم ومؤازرة للاعبي منتخبنا الوطني، عبّروا خلالها عن مشاعرهم الوطنية وحماسهم للوقوف خلف «الأبيض»، متمنين للاعبين التوفيق وتحقيق الفوز والتتويج بلقب البطولة وإسعاد جماهير الإمارات.

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص هيئة زايد لأصحاب الهمم على إشراك منتسبيها في المناسبات الوطنية والرياضية، وتمكينهم من التعبير عن مشاعرهم الوطنية والمشاركة الفاعلة في مختلف المناسبات، بما يعزز قيم الانتماء والتلاحم والشمول المجتمعي.

وأكدت الهيئة أن رسائل منتسبيها تجسد مشاعر الفخر والانتماء للوطن، وتعكس حرص أصحاب الهمم على أداء دورهم الفاعل في المجتمع والمشاركة في المناسبات التي تجمع أبناء الإمارات حول أهداف وقيم مشتركة.

وقالت الهيئة: نقف جميعاً خلف منتخبنا الوطني في مباراته النهائية، ونؤكد أن أصحاب الهمم سيظلون من أبرز مسانديه، وأن رسائل منتسبينا عبر الفيديو المصور تؤكد للاعبينا أن جماهير الإمارات تقف خلفهم بكل شغف وحماس، وتتمنى لهم التوفيق وتحقيق الفوز والتتويج بلقب البطولة وإسعاد جماهير الوطن».

وأضافت: إن مؤازرة أصحاب الهمم لمنتخبنا الوطني تعكس ما يمتلكونه من عزيمة وشغف وإرادة، وتؤكد أن الرياضة مساحة جامعة لتعزيز التلاحم المجتمعي وصناعة الفرح والأمل والسعادة. ومن القلب، نتمنى لمنتخبنا التوفيق والعودة بالكأس إلى أرض الوطن.

وتؤكد الهيئة أن الرياضة تمثل منصة مهمة لتعزيز التمكين والشمول المجتمعي، وترسيخ حضور أصحاب الهمم الفاعل في مختلف مناحي الحياة، بما يعكس قدراتهم وإسهاماتهم في المجتمع. ومن أصحاب الهمم إلى لاعبي «الأبيض».. دعواتنا معكم، وقلوبنا خلفكم، وأمنياتنا أن تعودوا بالكأس إلى الإمارات.