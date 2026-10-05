زلاتكو: أتمنى أن أبدأ رحلتي مع منتخب الإمارات بلقب.. وسنقاتل من أجل الكأس

أكد الكرواتي زلاتكو، مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم، جاهزية «الأبيض» لمواجهة السعودية في نهائي كأس الخليج «خليجي الديار العربية 27»، معرباً عن تفاؤله وثقته بقدرة لاعبينا على تقديم مباراة أفضل من مواجهة نصف النهائي، ومتمنياً أن يبدأ مشواره مع المنتخب بلقب.

وأضاف، إن المواجهة النهائية الحاسمة ستكون أمام المنتخب السعودي أفضل منتخبات البطولة، والذي سيخوض النهائي أمام جماهيره، وفي ملعب ممتلئ، مؤكداً في الوقت نفسه جاهزية «الأبيض» لهذه اللحظة، بعدما عمل بجد ،خلال الأيام العشرين الماضية للوصول إليها، واصفاً إياها بأنها لحظة رائعة له، وللاعبين، ولكل الناس في الإمارات.

شكر ودعم

وأشار زلاتكو إلى أن المنتخب يتطلع إلى الاستمتاع بخوض النهائي، متمنياً أن تستمتع الجماهير بمباراة جميلة، ويوم مميز، وموجهاً الشكر إلى الجميع على الدعم الذي حظي به الفريق طوال مشواره في البطولة.

وأشاد بالمنتخب السعودي ومدربه، ويدرك قوة المنافس، لكنه متفائل كعادته، ويؤمن بقدرات فريقه، لافتاً إلى أن اللاعبين أظهروا في المباراة الماضية قدرتهم على مواجهة التحدي، ومعرباً عن ثقته بتقديم مباراة جيدة، أفضل من مواجهة نصف النهائي.

تجربة جديدة

وأشار زلاتكو إلى أن قيادة منتخب الإمارات تمثل تجربة جديدة، وتحدياً كبيراً في مسيرته، مؤكداً أن هدفه الدائم هو الفوز وتحقيق نتائج مميزة، وأنه يسعى مع «الأبيض» إلى المنافسة، وتقديم أفضل ما لديه، وتحقيق إنجاز.

وقال مدرب «الأبيض»: إن النهائي يمثل الفرصة الأولى لتحقيق هذا الهدف، ويدرك مدى أهمية هذه المباراة للجماهير والمنتخب، مؤكداً أن الفريق بات قريباً جداً، وتفصله خطوة واحدة عن اللقب، لكنه يحتاج إلى القتال من أجل استثمار هذه الفرصة.

خبرات سابقة

وأوضح زلاتكو أن خبراته السابقة تساعده في التعامل مع المباراة النهائية، وسيعمل على نقلها إلى اللاعبين، وتهيئتهم لما يمكن توقعه، وما يمكن فعله لتحقيق أفضل نتيجة، مؤكداً أنه يضع ما حدث في مسيرته السابقة جانباً، ويركز على التحدي الجديد مع منتخبنا، قائلاً: «سيكون جميلاً أن أبدأ مشواري هنا بلقب».