خالد عيسى: زلاتكو يفهم احتياجاتنا.. والبداية تبشر بالخير

أكد خالد عيسى، حارس منتخبنا الوطني، أن بداية «الأبيض» مع المدرب زلاتكو تبشر بالخير لمستقبل المنتخب، معرباً عن أمله بأن تكتمل الانتصارات معه.

وقال قائد «الأبيض»: «زلاتكو من الأشخاص الذين تعامل معهم خلال تجربته مع الكرة الإماراتية في العين، لافتاً إلى أنه مدرب سلس وسهل التعامل، ويفهم احتياجات اللاعب كونه إنساناً قبل أن يكون لاعباً، بما يساعده على تقديم أقصى ما يملك من جهد وقوة».

وأشار حارس منتخبنا إلى وجود أوجه تشابه بين بداية زلاتكو مع المنتخب وتجربته السابقة مع العين، حيث استطاع المدرب تحديد احتياجات الفريق، وتحقيق لقب خلال فترة قصيرة، مؤكداً أن ذلك لم يكن ضربة حظ، لأن المدرب يعرف عمله وما يفعله، ويدرك ما يحتاج إليه الفريق.

وأوضح خالد عيسى أن المنتخب حقق نتائج مرضية للشارع الرياضي خلال أقل من شهر، لافتاً إلى ظهور شكل واضح للفريق، مع الحفاظ على نظافة الشباك، وتنوع مصادر الخطورة الهجومية، معرباً عن أمله بأن تكتمل هذه الانتصارات في بداية تبشر بالخير لمستقبل المنتخب.

ووجّه حارس عرين «الأبيض» الشكر إلى جماهير الإمارات على تشجيعها المستمر للمنتخب، وقال، إن هذا الدعم يظل ثابتاً مهما تغيرت الأجيال، التي تمثله، مشيراً إلى أن المنتخب مر بتحديات كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية، ومن المهم استمرار دعم هذا الجيل، وسيظل جمهور الإمارات الحافز والداعم الأول للمنتخب.