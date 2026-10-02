منصور بن محمد يشكر محمد بن راشد ويهنئ أحمد بن محمد برئاسة نادي الوصل

تقدم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، رئيس مجلس دبي الرياضي، بأسمى آيات الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، على رعايته المستمرة ودعمه الكبير للقطاع الرياضي في دبي، ووجه سموه التهنئة لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، على تولّيه رئاسة نادي الوصل، والشيخ بطي بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم على تولّيه منصب نائب الرئيس.

وقال سموه في حسابه على منصة " إكس": "أتقدم لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأسمى آيات الشكر والعرفان على رعايته المستمرة ودعمه الكبير للقطاع الرياضي في دبي، وأهنئ أخي سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم على تولّيه رئاسة نادي الوصل، والشيخ بطي بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم على تولّيه منصب نائب الرئيس… سيبقى إرث المغفور له الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في أيدٍ أمينة ورعاية كريمة … كل التوفيق لنادي الوصل ومختلف أندية دبي في تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات".