زلاتكو: جاهزون لعمان ولا أعذار في نصف النهائي

أكد الكرواتي زلاتكو داليتش، مدرب منتخبنا الوطني، جاهزية «الأبيض» لمواجهة نظيره العماني غداً في نصف نهائي بطولة كأس الخليج «خليجي الديار العربية 27»، مشدداً على أن المنتخب يتطلع إلى تقديم أفضل مستوياته وبذل أقصى جهد لإسعاد جماهيره وبلوغ المباراة النهائية.

وأعرب زلاتكو، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة، عن سعادته بما قدمه المنتخب في دور المجموعات، والأداء العام في مجمل المباريات الثلاث الماضية، بما فيها المباراة الأخيرة، التي أظهر خلالها اللاعبون مستوى عالياً وقدموا أداءً جيداً، مشيراً إلى أن الحديث عن قدرة المنتخب على الفوز باللقب لا يغير تركيزه على المواجهة المقبلة.

خطوة بخطوة

وأضاف: «هناك كثيرون يقولون إننا قادرون على الفوز بالبطولة، لكننا نفكر في مباراة الغد، ونتقدم خطوة بخطوة. قمنا بعمل جيد في المباريات الماضية، وعلينا مواصلة تطوير أدائنا، وتعزيز نقاط قوتنا واللعب بسرعة أكبر».

وأكد مدرب منتخبنا تفاؤله قبل مواجهة عمان، في ظل جاهزية جميع اللاعبين باستثناء يوري سيزار، مشدداً على ضرورة القدرة على تقديم مباراة جيدة أمام المنتخب العماني الذي قدم عملاً جيداً في مبارياته الثلاث الماضية، ويستحق الوجود في نصف النهائي.

أداء المنافس

وأكد زلاتكو أن الجهاز الفني درس المنافس بعناية، وقال: «تابعنا مبارياته الثلاث، وراجعنا تفاصيل أدائه، خصوصاً آخر 20 دقيقة أمام الكويت، لم يستسلم لاعبوه، وواصلوا المحاولة وقاتلوا حتى سجلوا ثلاثة أهداف، وهي عودة تعكس العمل الجيد للمدرب والثقة الكبيرة لدى اللاعبين».

ولفت إلى امتلاك المنتخب العماني عناصر تتمتع بالخبرة، خصوصاً في وسط الملعب، إلى جانب عناصر هجومية جيدة، مشدداً على احترام المنافس والاستعداد لمواجهة صعبة، لا سيما أن مباريات الإمارات وعمان دائماً ما تكون قوية ومثيرة، وستشهد صراعاً مثيراً على بطاقة التأهل إلى النهائي.

يوم إضافي

ورفض زلاتكو اعتبار حصول المنتخب العماني على يوم إضافي للراحة مبرراً قبل اللقاء، مؤكداً أن الجهاز الفني تعامل مع هذا الجانب بإراحة بعض اللاعبين خلال مواجهة قطر، مبيناً أن الجهاز الفني عمل على إراحة بعض اللاعبين أمام قطر، وقال: «لا أريد تقديم أي أعذار، نحن جاهزون، وعلينا بذل قصارى جهدنا واللعب بأعلى مستوى وبأقصى طاقة من أجل جماهير الإمارات».