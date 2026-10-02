عجمان يحقق فوزاً مثيراً على مضيفه العين

تابع فريق عجمان نتائجه القوية في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وحقق فوزاً مثيراً على مضيفه العين بنتيجة 3-2 مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد هزاع بن زايد لحساب الجولة الثانية من المسابقة، ليرفع الفريق البرتقالي رصيده إلى 6 نقاط، بينما مُني العين بالخسارة الثانية على التوالي بعد خسارته بالجولة الأولى أمام مضيفه الوصل ليبقى بلا رصيد، وسجل لعجمان إسماعيل مؤمن (ق 32) ولورينسي (ق 50) وسعد الهداني (ق 61)، بينما سجل للعين يحيى بن خالق (ق 23)، والحسين رحيمي (ق 86).

وفرض التعادل بهدف لمثله نفسه على مجريات الشوط الأول الذي شهد ندية وتبادلاً للسيطرة، برزت فيه أفضلية نسبية لعجمان، إذ أظهر لاعبو الفريق روحاً قتالية قادتهم لتعديل النتيجة، مستغلين التراجع الدفاعي المؤقت للعين. وتبدلت المعطيات في الشوط الثاني لمصلحة الفريق البرتقالي، الذي ترجم أفضليته بهدفين متتاليين، جاء الأول بقدم لورينسي المتربص داخل منطقة الجزاء بعد كرة ارتدت من الحارس، فيما أمن الهداني انتصار فريقه بالهدف الثالث مستفيداً من هفوة في الرقابة الدفاعية للعين، وقلص الحسين رحيمي الفارق لتصبح النتيجة 3-2 لصالح عجمان بعد أن استفاد من تمريرة كاكو وسدد كرة خادعة في المرمى، وتعددت محاولات لاعبي العين للعودة إلى المباراة، لكن عجمان حافظ على تقدمه ومضى ليفوز بنتيجة المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.