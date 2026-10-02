أحمد الطنيجي: أحمد بن محمد يفتح أمام الوصل آفاقاً جديدة ويعزز الثقة بالمستقبل





أكد أحمد الطنيجي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الوصل، رئيس شركة كرة القدم، أن تكليف سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، برئاسة نادي الوصل يمنح الأسرة الوصلاوية شعوراً كبيراً بالثقة والاطمئنان إلى المستقبل.

وأضاف: الحديث عن الوصل لا يمكن أن ينفصل عن إرث المغفور له الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الذي ارتبط اسمه بالنادي لعقود طويلة، وكان قريباً من تفاصيله ولاعبيه وجماهيره. لقد ترك إرثاً كبيراً ومسؤولية علينا جميعاً أن نحافظ عليها.

وتابع: وجود سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم على رأس النادي يشكل امتداداً لهذا الإرث، وفي الوقت نفسه يفتح أمام الوصل آفاقاً جديدة لمواصلة التطور وتعزيز مكانته محلياً وقارياً.

وختم قائلاً: نحن أمام مرحلة نتطلع إليها بكثير من التفاؤل، لأن طموحات الوصل دائماً كبيرة، وجماهيره تنتظر أن يبقى النادي في المكانة التي تليق بتاريخه واسمه. مسؤوليتنا اليوم أن نعمل جميعاً خلف سموه بروح واحدة، وأن نحول هذه الثقة إلى عمل وإنجازات على أرض الواقع.