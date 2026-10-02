صافرة هولندية تقود مواجهة الإمارات وعمان





جدة - علي الظاهري

أسند الاتحاد الخليجي لكرة القدم مهمة إدارة منتخبنا الوطني ونظيره العماني إلى الحكم الهولندي داني ماكيلي في القمة الخليجية المنتظرة في نصف نهائي بطولة كأس الخليج «خليجي 27» المقامة في جدة.

ويلتقي الأبيض والأحمر العماني يوم السبت الساعة 10:30 مساء بتوقيت الإمارات على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل، ويتطلع منتخبنا إلى مواصلة مشواره نحو اللقب وبلوغ المباراة النهائية، بعدما بلغ المربع الذهبي عن جدارة متصدراً مجموعته بسبع نقاط، جمعها من فوزين على اليمن والبحرين وتعادل مع قطر.

‏كما تم تعيين الحكم البرتغالي جواو بينيرو لإدارة مباراة منتخبي قطر والسعودية في بطولة «خليجي 27».