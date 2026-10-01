منتخب الإمارات.. واثق الخطوة في «خليجي 27»



مع ختام دور المجموعات والاقتراب من المراحل الأهم في خليجي 27، أنهى منتخبنا الوطني الفصل الأول من كأس الخليج في جدة «خليجي الديار العربية»، محلقاً بصدارة المجموعة الثانية، ليمضي واثق الخطوة نحو نصف النهائي في المواجهة المقبلة أمام منتخب عمان على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في مباراة السهرة، والتي ستقام في العاشرة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.



وظهر «الأبيض» بشخصية قوية في ظهوره الخليجي بدور المجموعات بعد جمع 7 نقاط من انتصارين على اليمن والبحرين وتعادل مع قطر، ليحسم الصدارة بفارق الأهداف عن «العنابي»، ويعبر إلى الأدوار الإقصائية من دون خسارة، بعدما ضمن التأهل قبل الجولة الأخيرة، وهو ما منح الجهاز الفني بقيادة المدرب زلاتكو مساحة أوسع لتجهيز عناصره للمرحلة المقبلة.



فاعلية

وأثبت «الأبيض» فاعليته الهجومية في الدور الأول، بعدما سجل ثمانية أهداف في ثلاث مباريات، بواقع أربعة أمام اليمن وثلاثة أمام البحرين وهدف أمام قطر، مع تنوع الأسماء التي هزت شباك المنافسين؛ إذ سجل خيمينيز وعلي صالح هدفين لكل منهما، وأضاف لوان بيريرا وعثمان كمارا وبالا هدفاً لكل لاعب، ما يؤكد تعدد الحلول الهجومية، ما يمنح الجهاز الفني خيارات أوسع قبل مواجهة عمان.



واستقبلت شباك منتخبنا هدفاً واحداً فقط، بعدما حافظ على نظافتها في أول جولتين، قبل أن يسجل المنتخب القطري في المباراة الثالثة، وسيكون دفاع «الأبيض» مطالباً بمزيد من الصلابة الدفاعية في المرحلة المقبلة التي تتطلب الحذر والتركيز على أدق التفاصيل أمام المنافسين.



تدوير

ويعد التدوير الذي قام به زلاتكو من أهم مكاسب الجولة الأخيرة، بعد إجراء 10 تغييرات على التشكيلة الأساسية أمام قطر مقارنة بمواجهة البحرين، بما يعادل نحو 91% من التشكيلة بهدف إراحة عدد من اللاعبين في ظل ضغط المباريات واللعب كل 3 أيام، إضافة إلى منح أسماء أخرى فرصة المشاركة، من بينها الحارس حمد المقبالي، مع الحفاظ على السجل الخالي من الهزائم وصدارة المجموعة.



وأتاحت المباريات الثلاث تقديم تقييم أكثر شمولية عن العناصر الأساسيين والبدلاء، والتعرف على خيارات إضافية قادرة على ترجمة الأفكار على أرضية الملعب، إلى جانب توزيع الجهد البدني في بطولة تتقارب فيها مواعيد المباريات.