نجوم «الأبيض»: منتخب الإمارات عائلة واحدة بهدف واحد



أكد لاعبا منتخب الإمارات علي صالح وحمد المقبالي أن «الأبيض» أنهى دور المجموعات في «خليجي 27» بصورة تعكس حالة الاستقرار والانسجام، التي يعيشها المنتخب، بعدما تصدر المجموعة الثانية، رغم التغييرات التي أجراها الجهاز الفني على التشكيلة في مواجهة قطر، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وشدد اللاعبان على أن ضمان التأهل قبل الجولة الأخيرة لم يقلل من رغبة المنتخب في تحقيق الفوز، مؤكدين أن الهدف كان الخروج بالعلامة الكاملة، قبل الانتقال إلى مرحلة الأدوار الإقصائية، التي وصفاها بأنها «بطولة جديدة»، وسط طموحات إماراتية بالوصول إلى أبعد نقطة، والمنافسة على اللقب.

وقال علي صالح، الذي سجل هدف التعادل لـ«الأبيض»: «الحمد لله على النقطة، وكنا نتمنى تحقيق الفوز، لكن الأهم أننا واصلنا مشوارنا، وعلينا الآن التركيز على المرحلة المقبلة».

وأوضح أن التغييرات التي أجراها الجهاز الفني لم تؤثر في مستوى المنتخب، وقال: «المدرب أجرى بعض التغييرات في التشكيلة من أجل إراحة بعض اللاعبين، وفي المقابل شارك لاعبون لديهم خبرة كبيرة مع المنتخب، وخاضوا مباريات دولية، ولذلك لم نشعر بوجود فرق كبير في المستوى، والجميع لم يقصر وقدم المطلوب منه».

وعن هدفه قال: «الحمد لله، هذا توفيق من رب العالمين، والهدف جاء بفضل توفيق الله، وأتمنى أن أواصل مساعدة المنتخب، وتقديم المستوى المطلوب في المباريات المقبلة، والجماهير لم تقصر اليوم، وحضرت وساندت المنتخب، ونشكرها على دعمها، وإن شاء الله نكمل على الوتيرة نفسها في المرحلة المقبلة».

وعن تعليمات الجهاز الفني أكد علي صالح أن المنتخب حافظ على أسلوبه المعتاد، وقال: «التعليمات كانت واضحة لجميع الخطوط، وحاولنا تطبيق أسلوبنا، والبحث عن التسجيل وتحقيق الفوز، لكن الحمد لله على النقطة، والآن علينا التركيز في الدور المقبل».

ومن جانبه وصف حمد المقبالي، حارس مرمى المنتخب الإماراتي، مواجهة قطر بـ«القوية»، رغم عدم وجود ضغوط كبيرة على المنتخب بعد ضمان التأهل، مشيراً إلى أن «الأبيض» كان قريباً من تحقيق الفوز.

وقال المقبالي: «المباراة ربما كانت من دون ضغوطات كبيرة بعدما ضمنّا التأهل، لكننا قدمنا مباراة جيدة وكنا قريبين من تحقيق الفوز، وأبارك لإخواني في المنتخب، ونستحق هذه الفرحة، وهذا الأمر ليس غريباً على دولة الإمارات».

وأضاف: «نحن نطمح دائماً إلى الوصول بعيداً في البطولات، وسبق لنا أن وصلنا إلى مراحل متقدمة، ولعبنا مباراة جميلة أمام منتخب قوي مثل قطر، وكان لدينا 11 لاعباً مقاتلاً داخل الملعب، وكنا نطمح إلى الخروج بالعلامة الكاملة، لكن ذلك لم يحدث».

وأشار إلى خصوصية المواجهات الإماراتية القطرية، قائلاً: «مبارياتنا أمام قطر دائماً لها طابع خاص، وهي أشبه بـ«الديربي»، ولذلك تكون المواجهة قوية ومليئة بالحماس، وكل منتخب يبحث عن نتيجة إيجابية، والحمد لله أننا أنهينا دور المجموعات في صدارة المجموعة».

وكشف المقبالي عن حالة الانسجام التي تسود المنتخب، مؤكداً أن ما ظهر داخل الملعب هو انعكاس طبيعي للفترة التي قضاها اللاعبون معاً، وقال: «أجواء المنتخب بشكل عام يسودها الهدوء والتركيز والانسجام، وهذا ظهر بشكل واضح خلال البطولة، والفترة التي قضيناها معاً انعكست على أرض الملعب، وشاهدنا مدى الانسجام بين اللاعبين».

وأضاف: «نحن نمثل دولة الإمارات التي أعطتنا كل ما نحتاج إليه، ووقفت معنا، ولذلك نحاول أن نرد لها ولو جزءاً بسيطاً مما قدمته لنا. كل لاعب يدخل الملعب لديه رغبة في تقديم كل ما لديه من أجل هذه الدولة».

وتابع: «نحن مجموعة متكاملة، وعائلة واحدة، ويد واحدة، وعلى قلب واحد، وإن شاء الله نواصل المشوار حتى النهاية، ونعود إلى الإمارات باللقب».

واتفق اللاعبان على أهمية طي صفحة دور المجموعات، والتركيز على المرحلة المقبلة، إذ قال المقبالي: «انتهت الآن مرحلة دور المجموعات، وكأننا أغلقنا البطولة الأولى، ومن هنا تبدأ بطولة جديدة في الأدوار الإقصائية، وسنركز على المرحلة المقبلة، ونسعى إلى مواصلة المشوار حتى النهاية».