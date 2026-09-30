4 مقومات تجعل منتخب الإمارات الأقرب للقب «خليجي 27»

بأداء هجومي كاسح وشباك نظيفة، خطف منتخب الإمارات الوطني الأضواء في «خليجي 27»، معلناً نفسه المرشح الأبرز للقب بعد حسم تأهله إلى الدور نصف النهائي بالعلامة الكاملة وسبعة أهداف نظيفة، غير أنه وخلف هذه الهيمنة الفنية كانت هناك نبرة مغايرة تماماً يقودها المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش، الذي يدرك جيداً تقلبات البطولات المجمعة وخداع البدايات القوية، ففي الوقت الذي انشغلت فيه وسائل الإعلام والجماهير بالإشادة بالمنتخب الإماراتي، ظهر داليتش ليخبر لاعبيه بوضوح أنه سعيد بالنقاط والأداء، ولكن الفريق لم يحقق شيئاً بعد لأن البطولة الحقيقية تبدأ من الأدوار الإقصائية.



من الواضح أن هذه الرسالة الحذرة لم تكن مجرد تصريح عابر، بل هي خطة نفسية مدروسة بعناية لإبقاء أقدام اللاعبين على الأرض، وحماية الوجوه الشابة من فخ الغرور أو التراخي بعد الانتصارات العريضة، ويهدف داليتش من خلال هذا التوجيه إلى إعادة ضبط تركيز المنظومة بأكملها، للتأكيد أن نظام خروج المغلوب في نصف النهائي لا يقبل الأخطاء، وأن كل الأرقام والشباك النظيفة المحققة في دور المجموعات تصبح من الماضي بمجرد إطلاق صافرة المربع الذهبي، وهو ما يؤكد أن الأبيض ومدربه يعملون بجد من أجل اعتلاء منصة التتويج، وتبرز في هذا المسار أربعة مقومات رئيسية ترجح كفة الأبيض وتجعله الأقرب لمعانقة اللقب الخليجي.



1- التوازن الرقمي

يجمع «الأبيض» بين نجاعة هجومية كاسحة بلغت سبعة أهداف، وصلابة دفاعية حديدية حافظت على نظافة شباك الحارس خالد عيسى على مدار 180 دقيقة متتالية، ما يمنح الفريق توازناً استراتيجياً نادراً في البطولات المجمعة ويمنع المنافسين من إيجاد ثغرات واضحة.



2- المرونة التكتيكية وعمق دكة البدلاء

أثبت المدرب داليتش، قدرة فائقة على تدوير العناصر والدفع بأوراق رابحة مثل عثمان كامارا، بالا، وعلي صالح، الذين نجحوا في تحويل مجريات المباريات وسجلوا أهداف الحسم فور نزولهم، ما يمنح المنتخب نفساً طويلاً وجاهزية بدنية عالية للتعامل مع ضغط المباريات أو الأشواط الإضافية المحتملة.



3- الواقعية الفنية والذكاء في تسيير المباريات

يجيد لاعبو منتخب الإمارات التحول المرن بين الاستحواذ الهجومي الكثيف والانقضاض المرتد السريع، وهو الأسلوب الأنسب لإرهاق المنافسين وتوزيع المجهود البدني بذكاء طوال تسعين دقيقة دون استهلاك مخزون اللياقة البدنية للاعبين مبكراً.



4- شخصية البطل والعقلية الاحترافية

نجح الجهاز الفني في غرس ثقافة الفوز والتحصين النفسي ضد التراخي في نفوس اللاعبين، ما جعل الفريق يلعب بشخصية قوية وهوية واضحة في الملعب، تجمع بين ثقة الكبار والالتزام التكتيكي الصارم مهما كانت هوية المنافس.



ومع طي صفحة الدور الأول، يدخل الأبيض الإماراتي المنعطف الأخير، والملعب يترقب بشغف مدى نجاح هذه المقومات الحاسمة في قيادة الأبيض بثبات نحو منصة التتويج، لتظل الأيام القليلة القادمة في «خليجي 27» هي الكفيلة بتقديم الإجابة اليقينية.