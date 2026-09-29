الاتفاق الإماراتي يضم باتريك لاعب لاتسيو الإيطالي





تعاقد نادي الاتفاق الإماراتي مع المدافع الإسباني باتريك، قادماً من لاتسيو الإيطالي بصفقة انتقال نهائي، منهياً مسيرة استمرت 11 عاماً مع نادي العاصمة روما.

وأعلن لاتسيو رحيل لاعب وسطه إلى الاتفاق، الذي يلعب ضمن أندية الدرجة الأولى، فيما ودّع اللاعب البالغ 33 عاماً جماهير فريقه السابق برسالة مؤثرة نشرها النادي عبر حساباته الرسمية.

وقال باتريك: «وصلت إلى هنا وأنا طفل، واليوم أرحل رجلاً. حتى في أجمل أحلامي لم أكن أتخيل قصة حب كهذه».

وأضاف: «فزنا وخسرنا، عانينا واحتفلنا، لكن ما سأحمله معي حقاً هو حبكم».

وتابع المدافع الإسباني: «قلت دائماً إنني سأبقى ما دمت أشعر بأنني قادر على تقديم كل شيء. اليوم أرحل وقلبي ممتلئ، لكن جزءاً مني سيبقى هنا إلى الأبد».

وانضم باتريك إلى لاتسيو عام 2015 قادماً من برشلونة الإسباني، ونجح خلال أكثر من عقد في تثبيت حضوره ضمن صفوف الفريق، مشاركاً معه في المسابقات المحلية والأوروبية.

ويفتح انتقاله إلى الاتفاق صفحة جديدة في مسيرته الاحترافية، بخوض تجربته الأولى في كرة القدم الإماراتية، بعدما أمضى الجزء الأكبر من مسيرته مع لاتسيو.