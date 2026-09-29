زلاتكو: رجال «الأبيض» لا يحتاجون إلى تحفيز إضافي أمام قطر

أكد زلاتكو داليتش، مدرب منتخب الإمارات، غياب يوري سيزار عن مواجهة قطر غداً في الجولة الثالثة من بطولة كأس الخليج «خليجي الديار العربية 27» بسبب الإصابة، والذي يعد أحد أبرز اللاعبين في صفوف الأبيض، موكداً ثقته بجميع العناصر المتواجدة في صفوف المنتخب.

وأضاف زلاتكو أن خوض مباراة كل ثلاثة أيام ليس سهلاً، في ظل شعور اللاعبين بالإرهاق، ولكن في الوقت نفسه يملك المنتخب مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين، مشيراً إلى إجراء بعض التغييرات في التشكيلة، ما قد يمنح الفرصة للاعبين الذين لم يشاركوا في المباراتين الماضيتين، مع التعامل بجدية كاملة مع اللقاء.

وأشار مدرب منتخب الإمارات إلى أن «الأبيض» قدم مباراتين جيدتين، سجل خلالهما سبعة أهداف وحافظ على نظافة شباكه، معرباً عن أمله في مواصلة الأداء الجيد أمام قطر، وتحقيق الفوز لإنهاء دور المجموعات في الصدارة.

ووصف داليتش المنتخب القطري بأنه فريق قوي يملك الخبرة وشارك في كأس العالم، مؤكداً أن المباراة ستكون تحدياً جديداً للمنتخب، موضحاً أن لاعبيه يدركون أهمية كأس الخليج وما يسعى إليه الفريق، ولا يحتاجون إلى تحفيز إضافي لتقديم كل ما لديهم.

وشدد على أهمية التركيز طوال المباراة والدفاع الجيد، وقال إن المنتخب يملك لاعبين قادرين على التسجيل، لكنه يحتاج إلى المحافظة على صلابته الدفاعية إذا أراد الذهاب بعيداً في البطولة.

وأعرب داليتش عن سعادته بالأجواء داخل المنتخب، موضحاً أن اللاعبين أصبحوا أشبه بعائلة واحدة بعد نحو 15 يوماً من العمل معاً رغم أنه كان يتوقع الوصول إلى هذا الانسجام بعد ستة أشهر، لكنه فوجئ بتحققه خلال فترة قصيرة، لافتاً إلى أن مواجهة قطر ستكون اختباراً مهماً قبل نصف النهائي، والمستوى الذي قدمه المنتخب حتى الآن قد لا يكون كافياً في الدور المقبل، ما يتطلب مواصلة التحسن بغض النظر عن هوية المنافس.