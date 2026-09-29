علي صالح: شعارنا الفوز في جميع المباريات

أكد علي صالح، لاعب منتخب الإمارات، جاهزية «الأبيض» لمواجهة قطر في الجولة الثالثة من «خليجي الديار العربية 27»، مشيراً إلى أن اللاعبين عازمون على تقديم مستوى جيد ويدخلون كل لقاء بشعار الفورد .

وأضاف: «نعرف إمكانات المنتخب القطري، لكننا ندخل كل مباراة بهدف واضح، هو الفوز وحصد النقاط الثلاث، ونأمل أن نقدم مستوى جيداً وننهي دور المجموعات بانتصار جديد للأبيض».

وتوجه علي صالح بالشكر إلى جماهير «الأبيض» التي ساندت المنتخب في المباراة الماضية، وإلى الجماهير التي ستحضر لدعمه في المباريات المقبلة، معرباً عن أمله في مواصلة إسعادها في بطولة كأس الخليج.