لوبيتيغي: "العنابي" لا يفكر في حسابات نصف النهائي





أكد الإسباني جولين لوبيتيغي، مدرب المنتخب القطري، جاهزية "العنابي" لمواجهة المنتخب الإماراتي غداً، في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية من دور المجموعات في "خليجي 27"، مشدداً على أن التحضيرات للمباراة تسير بالطريقة المعتادة، رغم ضيق الوقت بين المواجهات.

وقال لوبيتيغي خلال المؤتمر الصحفي: "نستعد لمواجهة الغد بالطريقة نفسها التي نحضر بها لكل مبارياتنا، وبالتأكيد لا نملك وقتاً طويلاً للاستعداد، لكن علينا أن نكون جاهزين، خصوصاً أننا سنواجه منتخباً قوياً وأحد المرشحين للمنافسة على لقب البطولة".

وأشاد مدرب قطر بالمستوى الذي ظهر به المنتخب الإماراتي، وقال: "المنتخب الإماراتي قوي وتطور كثيراً بقيادة مدرب كبير، ونحن نتطلع إلى تقديم أفضل ما لدينا في هذه المواجهة".

وشدد لوبيتيغي على أن "العنابي" سيدخل اللقاء بعيداً عن أي حسابات مرتبطة بمنافس الدور نصف النهائي، مضيفاً: "سنخوض المباراة من دون حسابات مسبقة، ولن نفكر في المنتخب الذي سنواجهه في نصف النهائي، وإنما سيكون تركيزنا منصباً على تقديم أفضل مستوى وتحقيق النتيجة التي نريدها".

ومن جانبه، أكد حسن الهيدوس، قائد المنتخب القطري، أن "العنابي" يعمل على استعادة جاهزيته البدنية والفنية قبل المواجهة المرتقبة، موضحاً أن طبيعة البطولات المجمعة لا تمنح المنتخبات وقتاً طويلاً للتحضير بين المباريات.

وقال الهيدوس: "نستعد بشكل جيد للمباراة الثالثة، ونعلم أنه في البطولات المجمعة لا يوجد وقت طويل للقيام بتحضيرات كبيرة للمباراة الثالثة، ولذلك نركز في البداية على الاستشفاء، وسنعمل اليوم مع المدرب على الجانب التكتيكي وتطوير أنفسنا".

وتحدث قائد قطر عن قوة المنتخب الإماراتي، قائلاً: "المنتخب الإماراتي منتخب متجدد، ولكن مبارياتنا معه دائماً ما تكون صعبة وكبيرة، ولديه على الدوام لاعبون مميزون، نحن نحترم الخصم، لكن تركيزنا الأكبر سيكون على أنفسنا، ونتطلع إلى الحصول على نتيجة إيجابية".

وتكتسب مواجهة قطر والإمارات أهمية خاصة، بعدما ضمن المنتخبان التأهل إلى الدور نصف النهائي، لتصبح المواجهة حاسمة في تحديد صدارة المجموعة الثانية وترتيب المتأهلين.