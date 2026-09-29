خزامى.. كرة بنفسجية تفتتح العد التنازلي لكأس آسيا 2027





مع دخول كأس آسيا السعودية 2027 العد التنازلي الأخير، وقبل 100 يوم من انطلاق الحدث القاري، كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وشركة "كيلمي"، عن الكرة الرسمية للبطولة، التي حملت اسم "خزامى"، في تصميم يجمع بين الهوية السعودية والأداء التقني، ويستحضر أحد أبرز مظاهر الطبيعة في المملكة.

ومنذ اللحظة الأولى، تلفت "خزامى" الأنظار بلونها البنفسجي المميز، المستوحى من أزهار الخزامى البرية التي تنتشر في أنحاء السعودية، في إشارة إلى المشهد الطبيعي الذي يتحول إلى لوحة بنفسجية عندما تتفتح الأزهار في وقت واحد.

ولم يأت اختيار اللون البنفسجي مصادفة، إذ يرتبط أيضاً باللون الاحتفالي التقليدي المستخدم في استقبال الضيوف المكرمين، ليحمل تصميم الكرة رسالة ترحيب بالمنتخبات واللاعبين والمسؤولين والجماهير القادمين من مختلف أنحاء القارة الآسيوية إلى السعودية.

وتستمد "خزامى" تصميمها من الهوية البصرية المعاصرة والجريئة لكأس آسيا 2027، فيما تشكل الأنماط الهندسية الموجودة على سطح الكرة انعكاساً لعنصر "البوابة"، المستوحى من مداخل الأبواب في العمارة التقليدية بمنطقة نجد.

ويحيط التصميم المتدرج، الذي يأخذ شكل الماسة، بشعار البطولة، في محاولة لربط كرة القدم الحديثة بالإرث المعماري والحرفي للمنطقة.

كما جرى اختيار درجات البنفسجي الداكن والأخضر الزاهي والرملي من لوحة الألوان الرسمية للبطولة، لتظهر الكرة وكأنها امتداد بصري لهوية الحدث بأكملها، من الملاعب والشعارات إلى أجواء الاستضافة السعودية.

ووراء التصميم اللافت، تقف مواصفات تقنية تستهدف تقديم كرة قادرة على مواكبة أعلى مستويات المنافسة في البطولة.

وزودت "خزامى" بألواح عالية التباين باللونين البنفسجي والأبيض، بما يعزز وضوحها للاعبين والحكام والجماهير، سواء خلال المباريات التي تقام نهاراً أم تحت الأضواء الكاشفة.

كما صممت الكرة بهيكل انسيابي يهدف إلى تحقيق مسار ثابت واستجابة مميزة عند التسديد والتمرير والسيطرة، بما يتناسب مع متطلبات لاعبي النخبة المشاركين في البطولة.

وقال داتوك سري ويندسور جون، الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم: إن الكشف عن "خزامى" يمثل محطة جديدة في الطريق نحو كأس آسيا السعودية 2027، مشيراً إلى أن الكرة تجسد التراث والثقافة والضيافة التي تتميز بها الدولة المضيفة، إلى جانب الجمع بين التصميم الثقافي والهندسة التقنية الحديثة.

ومن جانبه، أعرب كي يونغشيانغ، رئيس مجلس إدارة شركة "كيلمي"، عن فخر الشركة بالكشف عن الكرة الرسمية للنسخة الثانية على التوالي من كأس آسيا، بعد نجاحها في توريد الكرة الرسمية للنسخة السابقة.

وأوضح أن تصميم "خزامى" استلهم من الخزامى البري ودرجات اللون البنفسجي المرتبطة بالثقافة المحلية، مؤكداً أن الكرة صُنعت لتجمع بين الهوية والأداء، مع توفير رؤية واضحة في مختلف ظروف الإضاءة ومسار ثابت واستجابة مميزة عند لمسها.

أما باتريك مورفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة كرة القدم الآسيوية، فوصف "خزامى" بأنها أكثر من مجرد كرة للمباريات، معتبراً أنها تعبير عن هوية البطولة وروح الترحيب التي تتميز بها السعودية، ومؤكداً اعتزاز المجموعة بالشراكة مع "كيلمي" لإطلاق تصميم يواكب أهمية كأس آسيا.

وهكذا، تبدأ "خزامى" رحلتها قبل 100 يوم من ضربة البداية، حاملة معها ألوان السعودية وتفاصيل من تراثها، لتكون أول قطعة من البطولة تظهر إلى العالم قبل أن تبدأ المنتخبات الآسيوية معركتها على اللقب، من 7 يناير إلى 5 فبراير 2027.