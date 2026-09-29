دوري المحترفين يراهن على «الصفقات الثقيلة»

الكبار يخطفون النجوم بعد سباق محموم لتدعيم الصفوف





أسدل الستار على «الميركاتو الصيفي» لدوري أدنوك للمحترفين، بعد أشهر من المنافسة بين الأندية لتعزيز صفوفها واستكمال قوائمها قبل إغلاق باب القيد أمس، في سوق شهد مجموعة من الصفقات اللافتة التي ينتظر أن تترك بصمتها على المنافسة حتى فتح باب الانتقالات الشتوية مطلع عام 2027.

وكان باب القيد والانتقالات الصيفية قد فتح في 13 يوليو 2026، لتدخل أندية دوري أدنوك سباقاً محموماً على تدعيم مراكزها، سواء بالتعاقدات الجديدة أم الإعارات أم صفقات الانتقال الحر، وسط سعي واضح من معظم الفرق إلى رفع جودة تشكيلاتها، وتعزيز قدرتها على المنافسة محلياً وقارياً.

وسرقت صفقة انتقال لابا كودجو، هداف دوري أدنوك إلى الشارقة، الأضواء بعدما أتم النادي تعاقده مع المهاجم التوغولي لمدة موسمين، عقب نهاية عقده مع العين، ليشكل إضافة هجومية بارزة إلى صفوف الفريق، في ظل الخبرة الكبيرة التي يمتلكها اللاعب ومعرفته الكاملة بأجواء المسابقة الإماراتية.

وفي صفقة أخرى لافتة، حصل الشارقة على خدمات يحيى الغساني، لاعب شباب الأهلي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، في خطوة تمنح الفريق خيارات إضافية على مستوى الخط الهجومي، بينما تحرك شباب الأهلي في الاتجاه الآخر لإعادة ترتيب قائمته، فتعاقد مع الحارس خالد السناني قادماً من الوصل في صفقة انتقال حر.

ولم تتوقف تحركات شباب الأهلي عند ذلك، إذ ضم أيضاً خوان بيزيرا قادماً من الزمالك المصري، إلى جانب المدافع البلجيكي ووت فايس، القادم من ليستر سيتي، في صفقة تعكس توجه الفريق نحو تعزيز صفوفه بعناصر تمتلك خبرة على المستوى الأوروبي والدولي.

أما الجزيرة، فكان من الأندية الأكثر نشاطاً في سوق الانتقالات، بعدما عزز تشكيلته بعدد من الأسماء البارزة، حيث تعاقد مع روبين كانيدو لمدة ثلاثة مواسم قادماً من الوحدة، كما ضم مالكوم أوليفيرا قادماً من الهلال السعودي، وكريستيان أسلاني على سبيل الإعارة لمدة موسم من إنتر ميلان.

واكتملت تحركات «فخر أبوظبي» بصفقة أندرسون تاليسكا، الذي انضم إلى الفريق في صفقة انتقال حر قادماً من فنربخشة التركي، ليضيف الجزيرة لاعباً يتمتع بخبرة كبيرة في الملاعب الأوروبية والعربية، إلى جانب قدراته الهجومية التي تمنحه خيارات إضافية في الثلث الأخير من الملعب.

وبدوره، تحرك الوصل على أكثر من جبهة لتدعيم صفوفه، فتعاقد مع الحارس عبد الرحمن العامري قادماً من الجزيرة، إلى جانب يحيى نادر القادم من العين، وساسا إيكوفيتش من الوحدة، وفي الجانب الهجومي، أبرم «الإمبراطور» صفقة لافتة بالتعاقد مع الإيراني مهدي طارمي قادماً من أولمبياكوس اليوناني، في إضافة هجومية ترفع من خيارات الفريق وتمنحه المزيد من الخبرة في الخط الأمامي.

ومع إغلاق باب القيد الصيفي واستقرار قوائم الأندية حتى موعد فترة الانتقالات الشتوية المقررة مطلع 2027، تتجه الأنظار الآن إلى ما ستقدمه هذه الصفقات على أرض الملعب، بعدما انتقلت المنافسة من مكاتب التعاقدات إلى المستطيل الأخضر.

وفي قراءة موازية لحركة الانتقالات، كشف مرصد كرة القدم التابع لمركز الدراسات الدولية والتحليلية عن قائمة أفضل عشرة لاعبين من حيث القيمة التسويقية في دوري أدنوك للمحترفين، والتي تعكس حجم القيمة الفنية والاستثمارية التي تمتلكها بعض الأندية.

وضمت القائمة ثلاثة لاعبين من العين، في مقدمتهم عبدول تراوري بقيمة تسويقية تبلغ 11.6 مليون يورو، يليه ماتياس بالاسيوس بـ7.7 ملايين يورو، ثم مارسيل راتنيك بـ7.6 ملايين يورو.

وفي الجزيرة، ظهر كريستيان أسلاني في صدارة لاعبي النادي بالقائمة بقيمة تسويقية تبلغ 10 ملايين يورو، يليه مالكوم أوليفيرا بـ7.7 ملايين يورو، ثم أنتوني دينيس بـ5.9 ملايين، وأندرسون تاليسكا بـ5.3 ملايين يورو.

أما شباب الأهلي، فضم ثلاثة لاعبين أيضاً إلى قائمة أصحاب أعلى القيم التسويقية، وهم رينان دا سيلفا بقيمة 5 ملايين يورو، والحارس حمد المقبالي بـ4.8 ملايين، ومحمد جمعة المنصوري بـ4.6 ملايين يورو.

وتكشف هذه الأرقام عن حضور قوي للاعبي العين والجزيرة وشباب الأهلي في قائمة القيمة التسويقية، في مؤشر على حجم العناصر ذات القيمة المرتفعة التي تضمها قوائم الأندية الثلاثة.

وعلى الصعيد العالمي، أظهرت دراسة مرصد كرة القدم قائمة أفضل عشرة لاعبين من حيث القيمة السوقية في 55 بطولة خارج الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا.

ووفقاً للنموذج الإحصائي الخاص بالمرصد، والذي تم تحديثه أخيراً ليشمل أحدث الانتقالات ومعدلات التضخم، تصدر فيكتور فروهولت، لاعب بورتو، القائمة بقيمة سوقية بلغت 83.7 مليون يورو.

وجاء فانجيليس بافليديس، لاعب بنفيكا، في المركز الثاني بقيمة 65 مليون يورو، بينما حل غابرييل مارتينيلي، لاعب الهلال السعودي، ثالثاً بقيمة بلغت 63.6 مليون يورو.

وضمت قائمة اللاعبين الأعلى قيمة في الدوريات الكبرى خارج الخمسة الكبار أيضاً، نيكولو تريسولدي، لاعب كلوب بروج البلجيكي، بقيمة 61.4 مليون يورو، وماسون غرينوود، لاعب فنربخشة التركي، بـ61 مليون يورو، وخوسيه مانويل لوبيز، لاعب بالميراس البرازيلي، بـ53.9 مليون يورو، وجورثي موكيو، لاعب أياكس الهولندي، بـ53.4 مليون يورو.

وعلى مستوى المراكز، تصدر ديوغو كوستا، حارس بورتو، قائمة أغلى حراس المرمى من خارج أندية الدوريات الخمسة الكبرى، بقيمة سوقية بلغت 49.3 مليون يورو.

وفي مركز قلب الدفاع، جاء غونزالو إيناسيو، لاعب سبورتينغ لشبونة، في الصدارة بقيمة بلغت 57 مليون يورو، بينما تصدر صامويل دال، لاعب بنفيكا، قائمة الأظهرة بقيمة سوقية وصلت إلى 52.7 مليون يورو.

وبذلك، جمع «الميركاتو الصيفي» بين صفقات كبيرة على مستوى دوري أدنوك، وحضور متزايد للقيمة السوقية كأحد المؤشرات التي ترسم صورة عن وزن اللاعبين داخل السوق، لتبدأ الآن مرحلة اختبار هذه الاستثمارات والتعاقدات على أرض الملعب، مع اقتراب المنافسة من مراحلها الأكثر سخونة قبل فتح نافذة الانتقالات الشتوية.