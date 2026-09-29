منظومة زلاتكو تهزم معركة الـ 72 ساعة في خليجي 27



لا تبدو بطولة خليجي 27 مجرد منافسة كروية تقليدية لإثبات الزعامة الإقليمية، بل تحولت في كواليسها الفنية إلى ما يشبه معادلة رقمية معقدة الحسابات تدار بالدقيقة والثانية، وفي هذا المعترك الشاق الذي تفرضه روزنامة البطولة، حيث لا يفصل بين المباراة والأخرى سوى 72 ساعة فقط، برزت العقلية التكتيكية للمدرب الكرواتي زلاتكو داليتش، الذي رفض الاستسلام لفكرة أسماء بعينها وجعل من تشكيلة الأبيض الإماراتي كتلة مرنة تتنفس عبر مفهوم المداورة الذكية لتفكيك الإرهاق اللياقي في ملاعب البطولة، وتجلى ذكاء زلاتكو في إدارة مخزون الطاقة للاعبي للمنتخب من خلال معطيات وشواهد ملموسة برزت خلال المباراتين السابقتين أمام اليمن والبحرين؛ ويمكن تلخيص هذا التكتيك في النقاط التالية:

المرونة الدفاعية والشباك النظيفة

في الخطوط الخلفية للأبيض، نجح زلاتكو في تطبيق مفهوم المداورة دون المساس بالصلابة التنظيمية، وهو ما تترجمه لغة الأرقام بالحفاظ على شباك نظيفة طوال أول مباراتين (الرباعية أمام اليمن والثلاثية ضد البحرين)، فالمدرب زلاتكو لم يثبّت الأسماء لمجرد النجومية؛ بل عمد إلى ضخ دماء جديدة في مراكز الأظهرة وقلبي الدفاع، مكنته من توزيع الحمل البدني على أسماء قوية مثل لوكاس بيمينتا، وعلاء الدين زهير، وماركوس ميلوني، وروبن فيليب، ما جعل الخط الخلفي في أعلى جاهزيته البدنية لعزل خطورة المنافسين تماماً.

التحكم في الوسط

بالعودة لما حدث في المباراتين السابقتين، يتضح أن خط الوسط في فلسفة زلاتكو هو غرفة العمليات الحقيقية التي تُدار منها المباريات، إذ تجلت مرونته في الدفع بعناصر مختلفة لابتكار حلول تتناسب مع طبيعة كل منافس، ففي حين اعتمد في اللقاء الافتتاحي، على عناصر قادرة على الاستحواذ والتمرير القصير لكسر التكتل اليمني من خلال الدفع بالثنائي عصام فايز ومامادو كوليبالي في الارتكاز وبجوارهما لوان بيريرا ونيكولاس خيمينيز ويوري سيزار، سارع في مواجهة البحرين لتغيير النهج الهجومي بإقحام عناصر قادرة على تحمل العبء البدني الدفاعي، فدفع بريتشارد أكونور وعثمان كامارا كأوراق أساسية منذ البداية لامتصاص وضرب اندفاع الدفاع والوسط البحريني.

إدارة العائدين من الإصابة

الشهادة الأكبر على حنكة زلاتكو كانت في كيفية إدارته لعودة النجم بالا، إذ خطط المدرب لمنحه 20 إلى 30 دقيقة فقط كبديل في الشوط الثاني لحمايته من الإجهاد بعد التعافي من الإصابة، والمثير أن هذا التبديل المحسوب أثمر فوراً عن تسجيل «بالا» لهدف أكد القيمة الفنية اللامعة لدكة البدلاء، كما تم الدفع بعلي صالح الذي سجل هو الآخر هدفاً، وفي الوقت نفسه، واصل المدرب تدوير المراكز الحرة لخيمينيز ولوان بيريرا لإرباك دفاعات الخصوم والحفاظ على الحيوية الهجومية طوال الـ 90 دقيقة.

كسر عقدة التشكيل الثابت

الأسلوب الذي انتهجه زلاتكو في المداورة لا يقتصر أثره على حصد النقاط العاجلة في خليجي 27، بل يمتد ليحقق فوائد فنية واستراتيجية كبرى لمنتخب الإمارات في المستقبل القريب، إذ ينجح زلاتكو في كسر عقدة التشكيل الثابت، التي عانى منها الأبيض لسنوات، وبات يملك اليوم صفاً ثانياً بجاهزية تقارب التشكيل الأساسي، يمنح الفريق خيارات بديلة عدة في الاستحقاقات القارية المقبلة وتصفيات المونديال الطويلة.

الحماية من التعب والإصابة

توزيع دقائق اللعب يحمي نجوم المنتخب من خطر الاحتراق البدني والإصابات العضلية الناتجة عن تلاحم المواسم المحلية والدولية، ما يضمن استمرارية عطاء اللاعبين بكفاءة عالية، إلى جانب غرس ثقافة الوعي التكتيكي المتعدد، فالمداورة المستمرة تجبر اللاعب الإماراتي على التحرر من النمطية وتجعله سريع التأقلم مع مختلف المدارس الكروية وتغيير الخطط في وقت قياسي، وهو النضج الفني الذي تحتاجه كرة القدم الإماراتية للعودة بقوة إلى الواجهة الآسيوية والعالمية بعقلية استراتيجية واعية ومستمرة.