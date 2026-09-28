منتخب الإمارات يضرب بقوة في «خليجي 27».. انتصاران و7 أهداف وشباك نظيفة

مريم الحمادي

واصل منتخب الإمارات حضوره القوي في بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27»، بعدما سجل 7 أهداف في مباراتين من دون أن تهتز شباكه، محققاً انتصارين متتاليين وضعاه في صدارة المجموعة الثانية برصيد ست نقاط، وضمنا له التأهل إلى الدور نصف النهائي.

جاء ذلك بعد بداية قوية لـ«الأبيض» أمام اليمن، حسمها برباعية نظيفة، سجل منها نيكولاس خيمينيز هدفين، وأضاف لوان بيريرا هدفاً، فيما جاء الرابع عن طريق نادر سهل بالخطأ في مرماه، قبل أن يؤكد المنتخب تفوقه في الجولة الثانية بالفوز على البحرين، حامل لقب النسخة الماضية، بثلاثية حملت توقيع عثمان كمارا وغيليرمي بالا وعلي صالح.

تأتي هذه البداية مع ظهور أولى ملامح المنتخب تحت قيادة المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش، الذي تولى المهمة بعد مسيرة بارزة مع منتخب كرواتيا، ونجح في قيادة «الأبيض» إلى انتصارين متتاليين في أول ظهور رسمي له بالبطولة. واعتمد داليتش على مزيج من عناصر الخبرة والوجوه الجديدة، في وقت أظهر فيه المنتخب فاعلية هجومية وانضباطاً دفاعياً، انعكسا على حصيلة سبعة أهداف وشباك نظيفة خلال أول جولتين.

شهدت المرحلة الجديدة انضمام عدد من الأسماء إلى خيارات المنتخب، من بينها يوري سيزار وغيليرمي بالا من شباب الأهلي، ومامادو كوليبالي من الجزيرة، وعثمان كمارا من الشارقة، وليوناردو أميسيميكو من الظفرة، وغلوبير ليما من النصر، ما منح الجهاز الفني خيارات أوسع، وأتاح له الاستفادة من العناصر الجديدة إلى جانب أصحاب الخبرة.

مع ضمان بطاقة العبور إلى نصف النهائي، يدخل «الأبيض» المرحلة المقبلة بطموحات متزايدة لمواصلة مشواره في البطولة والمنافسة على اللقب، مستفيداً من البداية التي حققها أمام اليمن والبحرين. ورغم النتائج الإيجابية، شدد داليتش عقب التأهل على أن المنتخب «لم يحقق شيئاً بعد»، في رسالة تعكس أهمية الحفاظ على التركيز مع دخول البطولة مراحلها الحاسمة.

في الوقت الذي ترتفع فيه الطموحات مع اقتراب الأدوار الحاسمة، تبقى المساندة الجماهيرية إحدى الركائز المهمة في مشوار «الأبيض»، إذ يمنح الحضور في المدرجات والتفاعل خلف المنتخب اللاعبين دفعة معنوية إضافية، ويعزز الثقة داخل الملعب. ويأمل المنتخب أن تتواصل هذه المساندة في المرحلة المقبلة، مع سعيه إلى البناء على انطلاقته القوية ومواصلة المشوار نحو الأدوار النهائية.