عمر آل علي ومحمد خادم يشاركان في إدارة مباراة الكويت وعمان



أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الخليجي لكرة القدم تعيينات الحكام المكلفين بإدارة مباراتي اليوم الخامس من بطولة «خليجي 27»، المقررتين اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى التي تضم السعودية والكويت والعراق وعُمان.



ويشارك حكما الإمارات عمر آل علي ومحمد عبيد خادم، في إدارة مباراة الكويت وعُمان على استاد الأمير عبدالله الفيصل، حيث أسندت إدارتها إلى الحكم القطري محمد الشمري، ويعاونه مواطناه زاهي الشمري وخالد عايد، فيما يتولى آل علي مهمة الحكم الرابع.



وفي تقنية حكم الفيديو المساعد، تم تعيين القطري مشاري الشمري حكماً للفيديو، وخادم مساعداً لحكم الفيديو، فيما يتولى السعودي عبد الرحمن العمري مهمة مقيم الحكام.



وأسندت اللجنة إدارة مباراة السعودية والعراق، التي تقام على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، إلى الحكم الهولندي داني ماكليلي، ويعاونه مواطناه هيسيل ستيخسترا وجان دي فريز، فيما يتولى الأردني أدهم مخادمة مهمة الحكم الرابع.



وفي تقنية حكم الفيديو المساعد، تم تعيين الهولندي أروين بلانك حكماً للفيديو، والصيني فو مينغ مساعداً لحكم الفيديو، فيما يتولى البحريني علي السماهيجي مهمة مقيم الحكام.