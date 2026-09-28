الغساني وفايس أبرز صفقات الساعات الأخيرة لـ«الميركاتو الصيفي»



شهدت الساعات الأخيرة، التي سبقت إغلاق باب القيد والانتقالات الصيفية للاعبين، سباقاً شرساً بين أندية دوري أدنوك للمحترفين، سعياً إلى استكمال صفقاتها، وحسم احتياجاتها قبل إسدال الستار على «الميركاتو الصيفي».



وكانت من أبرز صفقات اللحظات الأخيرة تعزيز شباب الأهلي لصفوفه بالنجم البلجيكي ووت فايس، قادماً من ليستر سيتي، فيما وافق النادي في المقابل على إعارة لاعبه يحيى الغساني إلى صفوف نادي الشارقة، حتى نهاية الموسم الجاري.



ونشر نادي الشارقة فيديو للاعب، أعرب خلاله عن سعادته بالانضمام إلى صفوف نادي الشارقة، مشيراً إلى أنه من أبناء إمارة الشارقة، ومؤكداً طموحه في تحقيق المزيد من البطولات مع النادي خلال الموسم الجاري، كما شهدت الساعات الأخيرة إبرام عدد من الصفقات اللافتة، من بينها تعاقد كلباء مع الظهير السنغالي مامادو نداي، قادماً من فريق فروزينوني بريمافيرا الإيطالي، ليتم قيده ضمن فئة المقيمين، إلى جانب تعاقد نادي يونايتد مع المدافع الصربي أليكسا بوريك، قادماً من أتلتيكو مدريد الإسباني.



وفي سياق متصل أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم أن إجمالي عدد المعاملات، التي شهدها «الميركاتو الصيفي»، بلغ 3103 معاملات، توزعت بين 137 معاملة استبدال، و38 إعارة، و46 انتقالاً، و1927 تسجيلاً، و955 كشف قيد.



وكانت فترة القيد الصيفي قد انطلقت في 13 يوليو 2026، واستمرت حتى الساعة الخامسة من مساء أمس، موعد الإغلاق الرسمي للانتقالات الصيفية، وتضمنت مسابقات دوري أدنوك للمحترفين، ودوري المحترفين تحت 23 سنة، ودوريات الدرجات الأولى والثانية والثالثة، وتحت 19 و21 سنة.



وبموجب اللوائح تحصل الأندية التي لم تستكمل تعاقداتها على مهلة إضافية مدتها 21 يوماً، لإجراء تعاقدات جديدة، على أن تقتصر هذه الصفقات على اللاعب الحر، أي غير المرتبط بعقود مع أي أندية أخرى.