نجوم «الأبيض»: التأهل لا يكفينا وصدارة المجموعة هدفنا



لم يكتفِ «الأبيض» بحجز مقعده في نصف نهائي «خليجي 27»، بعدما حقق فوزاً عريضاً على البحرين بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية للمجموعة الثانية، بل رفع سقف طموحاته إلى أبعد من مجرد التأهل، مؤكداً أن مواجهة قطر في الجولة الثالثة ستكون محطة جديدة لمواصلة المشوار بقوة والحفاظ على التركيز بحثاً عن صدارة المجموعة.



واحتفل غويلهرم بالا، لاعب منتخب الإمارات، بأولى مبارياته الدولية الرسمية مع «الأبيض»، التي شهدت تسجيله هدفه الأول بقميص المنتخب، معرباً عن سعادته الكبيرة بهذه اللحظة التي وصفها بأنها «حلم تحقق ولحظة لا تنسى».



وقال بالا عبر حسابه على منصة «إكس»: «حلم تحقق ولحظة لا تنسى، وكانت هذه أولى مبارياتي مع المنتخب الإماراتي، وأول هدف لي بهذا القميص، وأنا ممتن جداً لله لأنه منحني فرصة عيش مثل هذه اللحظات».



ووجّه اللاعب الشكر إلى عائلته وكل من ساند مسيرته، مضيفاً: «أنا ممتن لعائلتي التي كانت دائماً إلى جانبي، ولكل من يؤمن بي وكان جزءاً من هذه الرحلة»، واختتم رسالته بكلمات تعكس طموحه مع «الأبيض»، قائلاً: «ارتداء هذا القميص شرف، وتمثيل هذا البلد امتياز، لكن هذه مجرد البداية لقصة جميلة».



بينما أعرب لوكاس بيمنتا، لاعب المنتخب الإماراتي، عن سعادته بالتأهل إلى الدور التالي، مشيراً إلى أن «الأبيض» نجح في استعادة توازنه وتقديم مستويات أفضل خلال منافسات «خليجي 27»، بالتزامن مع تحقيق الانتصارات والحفاظ على نظافة شباكه.



وقال بيمنتا: «حتى الآن، الأمور تسير بشكل جيد، وأنا سعيد جداً لأننا لا نقدم مستويات جيدة فقط، بل نحقق أيضاً النقاط الثلاث، وقبل حضورنا إلى البطولة، لم تكن مشاعرنا جيدة، وكنا نعرف أننا بحاجة إلى تقديم شيء أفضل، وهو ما نحاول القيام به في كل مباراة».



وأضاف: «أنا سعيد جداً بما قدمناه في المباراتين الأخيرتين، وبالأهداف التي سجلناها، وكذلك بالحفاظ على نظافة شباكنا، وفي السابق كنا نستقبل الكثير من الأهداف، ولذلك فإن تحقيق مباراتين دون استقبال أهداف أمر مهم بالنسبة لنا».



وأوضح بيمنتا أن تحسن الجانب الدفاعي يمنح الفريق مساحة أكبر للتقدم الهجومي، وقال: «هذا الأمر يعني لنا الكثير، لأن ما كنا نقدمه سابقاً لم يكن كافياً، والآن نستطيع أن نقدم شيئاً للجميع، وللفريق ككل، وأن نمنح اللاعبين وقتاً أكبر للتفكير في الهجوم، ومهمتنا هي محاولة عدم استقبال الأهداف، وأنا سعيد جداً لأننا نجحنا في القيام بذلك، وعلينا أن نستمر على هذا الطريق».



من جانبه، أعرب عثمان كمارا، لاعب منتخب الإمارات، عن سعادته بالفوز والتأهل إلى الدور نصف النهائي من «خليجي 27»، مؤكداً تطلعه إلى الاستعداد للمباراة المقبلة، قائلاً: «إن شاء الله سنستعد جيداً للمباراة المقبلة، ونتطلع إلى مواصلة المشوار بالروح نفسها».



بدوره، أعرب علاء الدين زهير، مدافع منتخب الإمارات، عن سعادته بالفوز على البحرين بثلاثية نظيفة وحصد النقاط الثلاث، مؤكداً أن «الأبيض» حقق هدفه الأساسي بالتأهل إلى الدور التالي من «خليجي 27»، مع التطلع إلى مواصلة المشوار بالتركيز نفسه.



وقال زهير: «الحمد لله، حققنا الفوز وحصدنا ثلاث نقاط، وهذا كان هدفنا الأول، خصوصاً أن المباراة كانت مهمة بالنسبة لنا من أجل حسم التأهل، والحمد لله قدمنا كرة جيدة وحققنا ما كنا نريده».



وتحدث مدافع المنتخب الإماراتي عن أهمية الحفاظ على نظافة الشباك، وقال: «عندما يكون لديك دفاع قوي، فإن ذلك يساعد الفريق كثيراً في الجانب الهجومي ويمنح اللاعبين ثقة أكبر. في بعض الأحيان عندما لا تستقبل أهدافاً، تكون لديك فرصة أكبر للفوز بالمباريات، ولذلك يجب أن نحافظ على تماسكنا الدفاعي حتى نواصل تحقيق الانتصارات، والحمد لله وفقنا في ذلك».



وعن ترشيح المنتخب الإماراتي للمنافسة على اللقب، قال زهير: «هذا الأمر لا يضع علينا أي ضغط، والحمد لله نحن نعمل بشكل جيد ونقدم كرة طيبة، وجميع اللاعبين يعملون كفريق واحد، وهناك التزام بتعليمات المدرب، وهدفنا أن نواصل العمل ونفرح جماهير الإمارات، وإن شاء الله نحقق ما نتطلع إليه».