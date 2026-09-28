روي فيتوريا: علينا مواصلة الإرث وتمثيل الوصل كما يستحق .. «فيديو»



وجّه البرتغالي روي فيتوريا، مدرب الوصل، رسالة إلى جماهير النادي، أكد فيها أن مسؤولية الفريق باتت أكبر في الحفاظ على إرث النادي وصورته ومكانته، مشدداً على ضرورة مواصلة تمثيله بالصورة التي يستحقها.



وقال فيتوريا لـ «البيان»، خلال مشاركته في مبادرة «جسر أحمد بن راشد آل مكتوم الإنساني»: «نتحدث عن إرث كبير، وعلينا أن نواصل هذا الإرث، وأن نستمر في تمثيل النادي بأفضل صورة ممكنة، يجب أن نرفع مستوى مسؤوليتنا، لأن الوصل نادٍ قوي، ويتمتع بصورة مميزة، وعلينا أن نحافظ عليها، ونواصل نقلها إلى الجميع».



وأبدى المدرب البرتغالي إعجابه بما وجده داخل الوصل منذ توليه المهمة، مؤكداً أن معرفته السابقة بالنادي لم تمنعه من الشعور بمفاجأة إيجابية تجاه مستوى التنظيم والإمكانات المتوافرة.



وأضاف: «كنت أعرف النادي قبل أن آتي إلى هنا، لكن ما وجدته كان مفاجأة رائعة بالنسبة لي. أحببت وجودي هنا كثيراً، الوصل نادٍ قوي جداً، وفي الوقت نفسه، يتمتع بتنظيم مميز، وأعتقد أن لدينا كل الظروف التي تساعدنا على القيام بعمل جيد».



وأشاد فيتوريا بمجلس إدارة النادي وبآلية العمل داخله، وقال: «يجب أن أهنئ مجلس الإدارة، لأن جميع العمليات داخل النادي منظمة بشكل جيد جداً. أنا سعيد بوجودي هنا، لأنني أرى نادياً يمتلك رؤية واضحة للمستقبل، ويبدو مستعداً ومنظماً بصورة ممتازة، ولذلك، يمكن أن يكون المستقبل رائعاً لهذا النادي».



وتطرق فيتوريا إلى مشاركته، إلى جانب لاعبي الوصل، في مبادرة «جسر أحمد بن راشد آل مكتوم الإنساني»، لتجهيز 10 ملايين وجبة لإغاثة غزة، معتبراً أن مثل هذه المبادرات تكشف جانباً آخر من مسؤولية كرة القدم ولاعبيها تجاه المجتمع.



وقال: «إنها مبادرة مهمة جداً بالنسبة لنا، لأن البعض قد يعتقد أحياناً أن العاملين في كرة القدم لا يهتمون بمثل هذه الأمور، لكننا نهتم بها كثيراً. إنها تجربة مميزة لنا وللاعبين أيضاً، لأننا نشعر من خلالها بقيمة المساهمة في العمل الخيري».



وأضاف: «من المهم بالنسبة لنا أن نعيش مثل هذه التجربة، وأن ننقل قيمتها إلى اللاعبين. أعتقد أنها مبادرة رائعة جداً، وأنا سعيد بوجودي هنا والمشاركة فيها».



وشدد المدرب البرتغالي في ختام حديثه على أن الإرث الذي تركه المغفور له، الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، يضاعف مسؤولية الجميع داخل النادي، مؤكداً أن المهمة لا تتوقف عند النتائج داخل الملعب، بل تمتد إلى الحفاظ على اسم الوصل وصورته وقيمه. وقال: «إنه إرث كبير، وعلينا أن نواصله. مسؤوليتنا أصبحت أكبر، وعلينا أن نمثل هذا النادي بالشكل الذي يليق به».



