«الأبيض» يُعبر البحرين بثلاثية ويتأهل مع «العنابي» إلى نصف نهائي «خليجي 27»

حجز منتخبنا الوطني مقعده في الدور نصف النهائي لبطولة «خليجي 27»، بعدما تغلب على نظيره البحريني بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على استاد الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية.

وسجل عثمان كمارا وغويلهرم بالا وعلي صالح أهداف المباراة في الدقائق 30 و66 و88، ليمنحا «الأبيض» انتصاره الثاني على التوالي بعد فوزه برباعية نظيفة على منتخب اليمن في افتتاحية البطولة، ويرفع رصيده إلى 6 نقاط، محافظاً على صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن المنتخب القطري، الذي ضمن بدوره التأهل إلى المربع الذهبي بعد فوزه على اليمن بهدف دون مقابل في الجولة نفسها.

وبقي المنتخب اليمني والمنتخب البحريني دون رصيد من النقاط، ليفقدا رسمياً فرصتهما في المنافسة على بطاقتي التأهل إلى نصف النهائي، قبل الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، والتي تقام في توقيت واحد، عند الساعة التاسعة والنصف مساء الثلاثاء والأربعاء المقبلين بتوقيت الإمارات.

وتحصل المنتخبات الخليجية على راحة من المباريات اليوم الاثنين، على أن تلتقي السعودية مع العراق، وعُمان مع الكويت غداً الثلاثاء، ضمن المجموعة الأولى، فيما يواجه المنتخب الإماراتي نظيره القطري، وتلتقي البحرين مع اليمن بعد غداً الأربعاء.

تقدم «الأبيض»

مرت الدقائق الأولى وسط حالة من جس النبض بين المنتخبين، استمرت حتى الربع ساعة الأولى، قبل أن تتضح ملامح أسلوب كل طرف، حيث اتسم أداء المنتخب البحريني بالحذر الدفاعي، مع التراجع إلى مناطقه وفرض ضغط قوي على حامل الكرة في منتصف الملعب.

وفي المقابل، منح التراجع البحريني المنتخب الإماراتي فرصة لفرض سيطرته على مجريات اللعب، مع محاولات لبناء هجمات سريعة انطلاقاً من وسط الملعب، إلا أن التنظيم الدفاعي القوي للمنتخب البحريني حال دون تشكيل خطورة حقيقية على مرماه.

ومع مرور الوقت، بدأت ملامح الخطورة تظهر في هجمات «الأبيض»، وكاد نيكولاس خيمينيز أن يترجم الأفضلية إلى هدف، بعدما أطلق تسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 26، أمسكها الحارس البحريني، قبل أن يعود خيمينيز ويسدد كرة أخرى في الدقيقة 29، حولها الحارس إبراهيم لطف الله، بصعوبة إلى ركلة ركنية.

وأسفر الضغط الإماراتي عن هدف التقدم في الدقيقة 30، بعدما ارتقى عثمان كمارا لكرة عرضية وحولها برأسه إلى الشباك، مانحاً «الأبيض»، أفضلية التقدم، ودفعة معنوية واضحة، فازدادت سيطرة لاعبينا على مجريات الأداء، في الوقت الذي بدأ فيه لاعبو البحرين يفقدون الكرة بسهولة تحت الضغط العصبي، لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب الإماراتي بهدف دون مقابل.

حسم التأهل

استهل المنتخب الإماراتي الشوط الثاني بتغيير اضطراري، بدخول برونو أوليفيرا بدلاً من يوري سيزار، الذي تعرض للإصابة في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، فيما أجرى المنتخب البحريني تبديلين هجوميين سعياً إلى تغيير شكل المباراة والعودة في النتيجة.

ورغم التغييرات الهجومية، لم يظهر المنتخب البحريني ردة الفعل الكافية لتقليص الفارق، في الوقت الذي واصل فيه «الأبيض» أداءه الهجومي، وبحث بجدية عن تعزيز تقدمه بهدف ثانٍ، وكاد نيكولاس خيمينيز أن يحقق ذلك في الدقيقة 53، بعدما ارتقى لكرة عرضية وسددها برأسه بقوة، لكنها ارتدت من عارضة المرمى البحريني.

وواصل المنتخب الإماراتي ضغطه حتى نجح البديل غويلهرم بالا في إضافة الهدف الثاني بالدقيقة 66، بعدما تلقى تمريرة وضعته خلف المدافعين، وتعامل معها بمهارة قبل أن يسددها في الشباك لحظة خروج الحارس لطف الله من مرماه.

وحافظ «الأبيض» على تفوقه خلال الدقائق المتبقية، وفرض أفضليته حتى صافرة النهاية، وأضاف الهدف الثالث في الدقيقة 88 عن طريق علي صالح، ليحسم بطاقة التأهل إلى نصف النهائي برفقة المنتخب القطري عن المجموعة الثانية، وتتجه الأنظار الآن إلى مواجهة المنتخبين في الجولة الثالثة والأخيرة الأربعاء المقبل، والتي ستحدد ترتيب المنتخبين في صدارة المجموعة والمركز الثاني.