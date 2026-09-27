5 مكاسب للكرة الإماراتية في حال الفوز باللقب الخليجي



بعد الظهور المبهر لـ «الأبيض» الإماراتي في مباراته الافتتاحية بخليجي 27 والفوز العريض على المنتخب اليمني برباعية نظيفة، تزايدت طموحات الشارع الرياضي الإماراتي بضرورة استعادة المجد الخليجي والعودة لمنصات التتويج، وتتجاوز قيمة الفوز باللقب الخليجي مجرد إضافة الكأس الثالثة إلى خزائن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، بل إنه يمثل حجر الأساس لإعادة هيكلة خارطة كرة القدم الإماراتية، ومحركاً استراتيجياً لربط الحاضر بالمستقبل على الصعيدين القاري والدولي، وفيما يلي 5 مكاسب محتملة في حال التتويج باللقب تصب في مصلحة الكرة الإماراتية.



1- ميلاد الهوية الفنية وبناء الثقة



تأتي مشاركة «الأبيض» في هذه البطولة بعد فترة مخيبة للآمال إثر الإخفاق في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، لذا فإن تحقيق اللقب يعد بمثابة عامل نفسي وفني مهم لإعادة بناء الثقة الجماهيرية والإعلامية بالمنظومة الكروية، إذ إن الفوز بالبطولة سيمنح الجهاز الفني المساحة الزمنية الكافية لفرض تكتيكه وأفكاره المستقبلية، خصوصاً وأن التوليفة الحالية التي تجمع بين عناصر الخبرة، والمواهب الشابة تحتاج إلى إنجاز ملموس يذيب الفوارق ويصهر هذه الأسماء في بوتقة الفريق البطل، ويغرس عقلية الانتصارات لدى جيل جديد يطمح لكتابة تاريخه الخاص.



2- ركيزة أساسية لمشروع مونديال 2030

أعلن المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش، صراحة أن طموحه الأكبر يكمن في بناء منتخب إماراتي قادر على التواجد والمنافسة في مونديال 2030، وهذا المشروع بعيد المدى يحتاج إلى محطات نجاح قصيرة المدى تضمن استقرار الهيكل الرياضي، والتتويج باللقب الخليجي سيحول المشروع المونديالي من مجرد خطط على الورق إلى واقع ملموس يلتف حوله ويدعمه الجميع، لذلك، فإن البطولة تمثل بروفة قوية لمعرفة مدى قدرة العناصر الشابة على تحمل ضغوط المباريات والبطولات المجمعة ذات الطابع التنافسي القوي.



3- استقرار ورفع مستوى التنافسية بالدوري

تتويج المنتخب باللقب الخليجي سيلقي بظلاله الإيجابية مباشرة على استقرار وتطور المسابقات المحلية خصوصاً الدوري، فنجاح اللاعبين الدوليين في اعتلاء منصات التتويج الإقليمية سيرفع من قيمتهم السوقية والفنية، وينعكس على جودة الأداء الإجمالي للأندية، إذ إن الحالة المعنوية المرتفعة للعناصر العائدة من البطولة ستشعل المنافسة المحلية، وتدفع بقية اللاعبين لبذل أقصى طاقاتهم لنيل شرف تمثيل المنتخب البطل، وهذا الاستقرار الفني للمسابقة سيزيد من جاذبيتها الجماهيرية والاستثمارية، ويسهم في تقليص الفجوة بين قوة المسابقة المحلية والمردود الدولي للمنتخب، ما يخلق دورياً قوياً يكون مصنعاً حقيقياً لرفد الفريق الوطني بالمواهب.



4- تذكرة العبور للمنافسة القارية

على الصعيد الآسيوي، عانت الكرة الإماراتية في السنوات الأخيرة من التراجع أمام القوى التقليدية في القارة، واعتلاء منصة التتويج الخليجية سيعيد الأبيض الإماراتي إلى موقعه الطبيعي كأحد القوى، لأن الفوائد الفنية المكتسبة من الاحتكاك بمدارس خليجية مختلفة وتشهد تطوراً ستنعكس إيجاباً على تصنيف الفيفا الشهري للمنتخب، ما سيمنح الإمارات أفضلية القرعة والمستويات الأولى في تصفيات كأس آسيا المقبلة والبطولات القارية، ويمهد لها طريقاً أقل تعقيداً نحو الأدوار المتقدمة.