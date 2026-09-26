«الأبيض» يواجه البحرين بطموح التأهل إلى نصف نهائي "خليجي 27"





يخوض منتخب الإمارات مواجهة مهمة أمام نظيره البحريني في الساعة 10 مساء بتوقيت الإمارات، الأحد، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لبطولة «خليجي الديار العربية 27».

ويدخل «الأبيض» اللقاء بطموح خطف بطاقة التأهل إلى نصف النهائي بعد تصدر المجموعة بثلاث نقاط، إثر فوزه على اليمن برباعية بفارق الأهداف على قطر التي تغلبت على البحرين بهدفين دون مقابل.

ولن تكون المهمة سهلة أمام حامل اللقب في ظل بحث المنتخب البحريني عن أول نقاطه للمحافظة على فرصه في المنافسة والتأهل للدور المقبل من البطولة، ويدير اللقاء طاقم تحكيم كويتي، بقيادة الحكم عبدالله جمالي.

واختتم منتخبنا الوطني تحضيراته للمواجهة بحصة تدريبية على الملعب الفرعي في استاد الجوهرة، ركز خلالها الجهاز الفني على الجوانب الخططية، والوقوف على جاهزية اللاعبين من بينهم بالا، الذي يستعد لمشاركاته الأولى مع المنتخب في خليجي 27.

خطورة

ورغم البداية القوية شدد مدرب المنتخب الكرواتي زلاتكو داليتش على ضرورة على خطورة البحرين الذي يملك لاعبين أصحاب خبرة، اعتادوا اللعب معاً منذ سنوات، متوقعاً أن يقدموا كل ما لديهم بعد خسارتهم في الجولة الأولى، مؤكداً أن الفوز في مباراة واحدة لا يكفي، ويتطلع إلى أداء أفضل من المنتخب في مواجهة البحريني خصوصاً في التعامل مع الهجمات المرتدة والتحولات، والحفاظ على التماسك والتركيز طوال اللقاء.

وأضاف زلاتكو، إن المنتخب قدم شوطاً أول مميزاً أمام اليمن، لكنه لم يحافظ على المستوى نفسه في الشوط الثاني، مشيراً إلى أن المؤشرات البدنية للاعبين كانت جيدة، وأن المطلوب ترجمتها إلى أداء ثابت على امتداد المباراة أمام المنافس البحريني، الذي سيكون مطالباً بالبحث عن التسجيل، وهو ما قد يفتح مساحات يمكن لـ«الأبيض» استثمارها.

أهمية

من جانبه أكد لاعب المنتخب خيمينيز أن الفريق يدرك أهمية المواجهة، وقال، إن اللاعبين يريدون مواصلة البداية الجيدة، والبناء عليها، مشيراً إلى أن المنتخب لا يزال في بدايته بعدما خاض 7 حصص تدريبية فقط تحت قيادته قبل لقاء اليمن.

من جانبه أشاد دراغان تالييتش، مدرب البحرين، بأداء الإمارات أمام اليمن، واصفاً كرة «الأبيض» بالسريعة والهجومية، كما أثنى على خبرة مواطنه زلاتكو وإنجازاته، موضحاً أن المواجهة بين المنتخبين ستكون مختلفة، وأن فريقه سيحاول فرض أسلوبه، واختبار الجانب الدفاعي للمنتخب الإماراتي، بعد عدم تعرضه لضغط كبير في مواجهته الأولى أمام اليمن.