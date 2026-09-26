خالد إسماعيل: أحمد بن راشد كان سنداً للرياضيين في أزماتهم





استذكر خالد إسماعيل، نجم منتخبنا الوطني والنصر السابق، موقفاً إنسانياً للمغفور له الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، مؤكداً أنه لم يكن داعماً للرياضة الإماراتية ونادي الوصل فحسب، بل كان حاضراً أيضاً لمساندة الرياضيين في ظروفهم الصعبة بعيداً عن الأضواء.

وقال خالد إسماعيل، خلال مشاركته في مبادرة «جسر أحمد بن راشد آل مكتوم الإنساني» لتجهيز 10 ملايين وجبة لإغاثة غزة، أن للمغفور له الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، دوراً كبيراً في مسيرة الرياضة الإماراتية، ولا سيما كرة القدم ونادي الوصل، مشيراً إلى أن مواقفه الإنسانية كانت عديدة.

وكشف خالد إسماعيل عن موقف شخصي جمعه بالمغفور له عندما لجأ إليه لمساعدة أحد اللاعبين السابقين الذي كان يمر بضائقة مالية، من دون أن يكشف عن هوية اللاعب.

وقال: «أتذكر أنني ذهبت إلى المغفور له الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، من أجل لاعب من اللاعبين كان يعاني مشكلة مالية، والحمد لله انتهى الموضوع»، في إشارة إلى تدخل الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم ومساعدته في حل المشكلة.

وأضاف نجم المنتخب الوطني السابق: «المغفور له الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، من الأشخاص الذين كان لهم دور كبير، خصوصاً في الرياضة الإماراتية ونادي الوصل. كان من الأشخاص الذين دعموا كرة الإمارات وكرة نادي الوصل».

واختتم إسماعيل حديثه بالتأكيد على الجانب الإنساني في شخصية المغفور له الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، قائلاً: «كان إنساناً طيباً جداً، ولا نستطيع أن نتحدث بما يكفي عن هذا الشخص ومواقفه».