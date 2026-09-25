«الأبيض» يطوي صفحة اليمن وعينه على نصف النهائي أمام البحرين





طوى منتخبنا الوطني صفحة فوزه على اليمن 4-0 في افتتاح مشواره بـ«خليجي 27»، وبدأ التركيز على مواجهة البحرين المقبلة، التي تمنحه الفوز فيها بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.

ويدرك الجهاز الفني للأبيض بقيادة المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش أهمية المواجهة المقبلة أمام حامل اللقب، ولا سيما بعد خسارة «الأحمر البحريني» أمام قطر في الجولة الأولى، ما يجعله يسعى إلى التعويض والإبقاء على حظوظه في التأهل أمام منتخبنا متصدر المجموعة الثانية.

وتشهد مواجهة البحرين عودة بالا إلى المشاركة مع المنتخب، وفق ما كشفه المدرب زلاتكو داليتش في المؤتمر الصحفي عقب مباراة اليمن، مع احتمال عدم جاهزيته لخوض اللقاء كاملاً، حيث أكد المدرب أن الجهاز الفني سيتابع حالة اللاعبين قبل المباراة للوقوف على أكثر العناصر جاهزية، مشيداً بالتزام اللاعبين بخطة اللعب وجديتهم.

إرهاق

وكشف زلاتكو أن أداء «الأبيض» في الشوط الثاني لم يكن بمستوى الشوط الأول، بعدما تأثر اللاعبون بالإرهاق، لافتاً إلى أن الفوز يمثل خطوة أولى قصيرة، وأن المنتخب سيتعامل مع مبارياته خطوة بخطوة، بدءاً بمواجهة البحرين.

وقال مدرب الأبيض إنه يدرك تطلعات الجماهير، لكنه لا يريد وضع ضغط على اللاعبين، مؤكداً أن هدف الفريق هو تجاوز دور المجموعات.

وأوضح أن طريقة لعب المنتخب ستبقى كما هي، مع احتمال إجراء بعض التغييرات بسبب ضيق الوقت بين المباراتين، مشيراً إلى أن التركيز سيكون على الاستشفاء والاستعداد لمواجهة البحرين.

تطور

وأضاف المدرب أن سبعة أيام وسبع حصص تدريبية لا تكفي لإحداث تطور كبير، وأن المنتخب يعمل على التمرير والاستحواذ والالتزام الدفاعي من جميع اللاعبين، مبيناً أن اللعب من دون ضغط يساعدهم على إظهار قدراتهم، وأن مباراة واحدة لا تكفي للحكم على الفريق.