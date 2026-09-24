فابيو ليما يهدي فوز «الأبيض» إلى روح أحمد بن راشد

أهدى فابيو ليما، لاعب منتخب الإمارات، فوز «الأبيض» على اليمن 4-0 في مستهل مشواره في «خليجي 27»، إلى روح المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، معبّراً عن حزنه وحزن أسرة نادي الوصل.

وقال ليما عقب المباراة، في لحظة امتزج فيها الفرح بالفوز والحزن على الفقيد: «أهدي هذا الفوز إلى روح الشيخ أحمد بن راشد، ونحن حزينون جداً بعد وفاته ».

وأشار ليما إلى أن جماهير الوصل وكل من في الإمارات يقفون معاً لتجاوز هذه اللحظة، مؤكداً أن الشيخ أحمد كان قائداً له مكانة كبيرة في النادي، وأن عليهم أن يبقوا أقوياء.