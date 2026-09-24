زلاتكو داليتش: ما قدمته الإمارات مجرد خطوة صغيرة

هنأ زلاتكو داليتش، مدرب منتخب الإمارات، لاعبيه بعد الفوز على اليمن برباعية نظيفة في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من «خليجي 27»، مشيداً بالحصول على النقاط الثلاث، ومؤكداً أن «الأبيض» قدم مباراة جادة، ولكنه لم يصل بعد إلى المستوى الذي ينتظره منه، رغم أن الفريق لم يخض سوى سبع حصص تدريبية تحت قيادته.

وقال داليتش: «أهنئ فريقي على حصد النقاط الثلاث بعدما خضنا مباراة مهمة وحاسمة، وكان علينا أن نكون جادين طوال اللقاء، وهذا ما فعله اللاعبون، كما أهنئ المنتخب اليمني، فقد لعب مباراة عادلة وجيدة، ولم تكن المواجهة سهلة، خصوصاً مع برودة الطقس».

وأضاف: «سبع حصص تدريبية قد تبدو عذراً أو مبرراً، لكنني رأيت اللاعبين وما يمكنهم تقديمه، وما حققناه اليوم مجرد خطوة صغيرة، وأنا أتوقع المزيد من فريقي، لأنني رأيت إمكاناته في التدريبات، ورسالتي للاعبين واضحة، وهي أنه يجب أن نكون جادين وحاسمين، وفي الوقت نفسه نستمتع بكرة القدم».

وعن كيفية التعامل مع المواجهات المقبلة، في ظل الحديث عن ارتفاع سقف التوقعات بعد البداية القوية، قال داليتش: «لا شيء سيتغير، وسنسير خطوة بخطوة، ولن نضع أي ضغط على الفريق، فأنا سأتحمل كل الضغوط، ونحن نلعب كرة القدم ونستمتع بها، وهذا هو الأهم».

وتابع: «أعرف أن هذا أمر جيد، وبالطبع نريد أن نقدم المزيد، ولكن علينا الآن أن نبقى مركزين، وأن نخطط للمباريات دون توقف، وأن نتعامل مع المرحلة المقبلة بحذر».

واختتم داليتش حديثه بالتأكيد على أن الفوز لا يعني الوصول إلى الهدف، قائلاً: «قطعنا خطوة صغيرة فقط في الطريق، لكننا أظهرنا أننا نستطيع، وأن لدينا فريقاً جيداً، والآن علينا مواصلة العمل والتقدم»

وتابع: أعرف أن الناس بدأوا يحترموننا أكثر، وهذا أمر جيد، وبالطبع نريد أن نقدم المزيد، ولكن علينا الآن أن نبقى مركزين، وأن نخطط للمباريات دون توقف، وأن نتعامل مع المرحلة المقبلة بحذر.

واختتم داليتش حديثه بالتأكيد على أن الفوز لا يعني الوصول إلى الهدف، قائلاً: "قطعنا خطوة صغيرة فقط في الطريق، لكننا أظهرنا أننا نستطيع، وأن لدينا فريقاً جيداً، والآن علينا مواصلة العمل والتقدم.