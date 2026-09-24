خيمينيز: فوز الإمارات على اليمن مهم وعلينا مواصلة التطور

أعرب نيكولاس خيمينيز، نجم المنتخب الإماراتي، وصاحب هدفي «الأبيض» في الفوز على اليمن، عن سعادته بالبداية الإيجابية في «خليجي 27»، مؤكداً أن تحقيق الانتصار برباعية نظيفة، كان أمراً بالغ الأهمية، خصوصاً في ظل صعوبة التحضير للبطولة وضيق الوقت.

وقال خيمينيز: أعتقد أننا تجاوزنا صعوبة البداية، لأن أي شيء يمكن أن يحدث في مثل هذه البطولات، والأهم بالنسبة لنا أن نقدم السعادة لأبناء بلدنا، ونحن سعداء بأننا استطعنا أن نرسل إليهم هذه الفرحة، وكان من المهم جداً أن نبدأ المنافسة بهذا الانتصار.

وأضاف: كنا نريد أن نسجل أهدافاً أكثر ونحقق الفوز بنتيجة أكبر، لكن الأهم أننا بدأنا البطولة بصورة جيدة، والآن علينا أن نواصل العمل والتطور.

وعن الانسجام المتزايد بين لاعبي المنتخب، ومدى أهمية التحسن من مباراة إلى أخرى، خاصة في ظل تولي الجهاز الفني المهمة منذ فترة قصيرة، أوضح خيمينيز: لدينا سبع حصص تدريبية فقط، والمدرب قام بكل ما يستطيع خلال هذه الفترة القصيرة، وفي الحصة التدريبية الثانية ربما يمكنه تغيير بعض الأمور، لكن من الصعب خلال وقت قصير أن نصل إلى الصورة الكاملة التي يريد أن نلعب بها.

وتابع: أعتقد أننا قدمنا مباراة جيدة اليوم، لكن علينا أن نواصل العمل وأن نتطور كثيراً، لأن ما رأيناه اليوم ليس المستوى النهائي الذي ينتظره منا المدرب، وهو يريد المزيد، ولذلك يجب أن نستمر في التحسن، وسنحاول دائماً تقديم أفضل ما لدينا.

واختتم خيمينيز حديثه بعدما توج بجائزة رجل المباراة عقب تسجيله هدفين، معرباً عن فخره بهذا اليوم المميز، وبهذا الانتصار الشخصي والجماعي مع المنتخب الإماراتي.