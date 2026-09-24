بيمنتا: فوز الإمارات على اليمن خطوة أولى ونركز على البحرين

أكد لوكاس بيمنتا لاعب منتخبنا الوطني، أن الفوز على المنتخب اليمني برباعية نظيفة، وحصد النقاط الثلاث يمثلان بداية مهمة للمنتخب الإماراتي في بطولة «خليجي 27»، مشدداً على أن «الأبيض» لم يقدم سوى الخطوة الأولى، وأن أمامه المزيد خلال المباريات المقبلة.

وقال بيمنتا: «كانت مباراة مهمة، وكان من الضروري تحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث، خصوصاً أنها بداية مشوارنا في بطولة كأس الخليج، وكنا نعلم منذ البداية أن المنتخب اليمني سيلعب بتكتل دفاعي منخفض، وسيحاول الحد من المساحات ومنعنا من شن الهجمات المرتدة».

وأضاف: «أنا سعيد لأننا نفذنا ما طلبه منا المدرب، وقدمنا أداءً جيداً، لكن هذا ليس كافياً، فهي مجرد الخطوة الأولى، وما زال أمامنا الكثير، ونتمنى أن نواصل التقدم».

وتحدث بيمنتا عن التحسن الهجومي للمنتخب الإماراتي مقارنة بالمباريات السابقة، قائلاً: «في المباريات الأخيرة قبل هذه المواجهة واجهنا بعض المشكلات في التسجيل وصناعة الفرص، لكننا اليوم كنا أكثر حضوراً في الأمام، وصنعنا الكثير من الفرص».

وأوضح أن الانسجام بين اللاعبين يتحسن مع الوقت، قائلاً: «نحن نتعرف إلى بعضنا البعض بصورة أفضل، ونواصل التدرب معاً، حصلنا على الوقت الكافي للتدريب، وخضنا تدريبات جيدة، وأنا سعيد جداً بما يقدمه الفريق، ونحن نتطور، لكن كما قلت، هذا ليس كافياً، ونتطلع إلى تقديم مستويات أفضل في المباريات المقبلة».

وعن الروح داخل منتخب الإمارات خلال البطولة، في ظل ترقب الجماهير الإماراتية للمنافسة على اللقب، قال بيمنتا: « نحن نعيش كفريق واحد وعائلة واحدة، والروح بين اللاعبين والأجواء داخل المنتخب جيدة جداً، ويمكنكم رؤية ذلك عندما نسجل».

وشدد بيمنتا على أن جميع مباريات البطولة ستكون صعبة، رافضاً التقليل من أي منافس، وقال: «في النهاية نحن نمثل دولة الإمارات، ولا توجد مباراة سهلة، والمنتخب اليمني لم يكن منافساً سهلاً، وكذلك بقية المنتخبات، وكل مباراة ستكون صعبة».

واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة طي صفحة الفوز على اليمن والتركيز سريعاً على المواجهة المقبلة أمام البحرين، قائلاً: «المباراة المقبلة ستكون مختلفة، ومباراة اليوم انتهت، والآن يجب أن نركز على البحرين، ونتمنى أن نقدم مباراة جيدة أمامهم ونحقق الفوز الذي يساعدنا على التأهل».