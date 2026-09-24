«الأبيض» يكتسح اليمن برباعية في «خليجي 27»



حقق منتخب الإمارات فوزاً سهلاً على نظيره اليمني بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27».



وفرض «الأبيض» أفضليته على مجريات اللقاء، ونجح في حسم الشوط الأول بثلاثية، بدأها نيكولاس خيمينيز في الدقيقة 26، قبل أن يعزز المدافع اليمني نادر سهل تقدم الإمارات بهدف عكسي في الدقيقة 36، ثم أكمل لوان بيريرا الثلاثية بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع، وفي الشوط الثاني، عزز خيمينيز تفوق «الأبيض» بهدف شخصي ثانٍ ورابع لمنتخبنا في الدقيقة 51.



ووضع منتخبنا ثلاثة نقاط كاملة في رصيده، ويلتقي في الجولة الثانية للمجموعة الثانية مع منتخب البحرين الأحد المقبل، والذي يشهد أيضاً لقاء المنتخبين اليمني والقطري ضمن المجموعة نفسها، بينما تشهد المجموعة الأولى السبت، مباراتي الكويت مع العراق، والسعودية مع عمان، بعدما تحصل منتخبات البطولة على راحة الجمعة.



شخصية «الأبيض»

بدأ منتخبنا الوطني المواجهة بحذر دفاعي، بهدف امتصاص حماس المنتخب اليمني واندفاعه في الدقائق الأولى، قبل أن يتدرج «الأبيض» في الخروج من مناطقه والتقدم نحو الأمام، مستعيداً السيطرة على وسط الملعب، لتتوازن الكفة بين المنتخبين.



ومع مرور ربع ساعة، بدأ منتخبنا يفرض شخصيته بصورة أوضح، مستفيداً من تحسن الاستحواذ وسرعة نقل الكرة، لتظهر أولى فرصه الخطيرة في الدقيقة 22، عندما تهيأت الكرة أمام برونو داخل منطقة الجزاء، لكنه سددها ضعيفة بين يدي الحارس اليمني، مهدراً فرصة التقدم.



مهارات التسجيل

لم يتأخر «الأبيض» كثيراً في ترجمة أفضليته إلى هدف، بعدما نجح نيكولاس خيمينيز في افتتاح التسجيل بالدقيقة 26، إثر مراوغة رائعة للمدافع اليمني، أنهاها بتسديدة قوية ودقيقة ارتطمت بالعارضة قبل أن ترتد إلى داخل الشباك، معلنة عن تقدم منتخبنا الوطني.



ومنح الهدف المنتخب الإماراتي مزيداً من الثقة والهدوء، فواصل تحكمه في إيقاع المباراة، مع تنويع محاولاته الهجومية والضغط على الدفاع اليمني، الذي وجد صعوبة في التعامل مع التحركات الإماراتية، خصوصاً في الثلث الهجومي.



وفي الدقيقة 36، عزز «الأبيض» تقدمه بهدف ثانٍ جاء عبر النيران الصديقة، بعدما أرسل ميلوني كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، حاول المدافع اليمني نادر سهل إبعادها، لكنه حولها بالخطأ إلى مرماه، ليضاعف معاناة منتخب بلاده ويمنح الإمارات أفضلية مريحة.



وفرض منتخبنا الوطني هيمنته الكاملة على الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، مستفيداً من الفارق في الاستحواذ والتحرك والفاعلية الهجومية، وأضاف لوان بيريرا، الهدف الثالث لمنتخبنا في الوقت بدل الضائع بعد عرضية مثالية من علاء الدين زهير، لينهي «الأبيض» الشوط الأول متقدماً بثلاثة أهداف دون رد، وبأقل مجهود ممكن، بعدما نجح في إدارة المباراة بذكاء، وفرض إيقاعه تدريجياً.



حسم النتيجة

واصل منتخبنا في مطلع الشوط الثاني أفضليته الميدانية، مستفيداً من تفوقه الكبير في النتيجة، ونجح في هز الشباك مجدداً في الدقيقة 51 عن طريق نيكولاس خيمينيز، الذي ارتقى لكرة عرضية وحولها برأسه إلى داخل المرمى.



وتدخلت تقنية الفيديو لمراجعة لعبة طالب فيها «الأبيض» بركلة جزاء، لتؤكد قرار الحكم المساعد بوجود تسلل على لاعبنا يوري سيزار، ومع الاطمئنان إلى فارق الأهداف، اتجه أداء «الأبيض» إلى الهدوء وإدارة المباراة بأقل مجهود، مع الحفاظ على السيطرة الميدانية وإغلاق المساحات أمام محاولات المنتخب اليمني، الذي لم ينجح في تشكيل أي خطورة حقيقية على مرمى حارسنا خالد عيسى حتى صافرة النهاية، وخروجنا بانتصار مهم في مستهل مشوارنا بـ«خليجي 27»، وفي بداية طريقنا نحو المنافسة على منصة التتويج الخليجي.



