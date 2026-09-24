دبي يونايتد يقترب من ضم مدافع أتلتيكو مدريد





اقترب نادي دبي يونايتد من تعزيز خط دفاعه بالتعاقد مع المدافع الصربي الشاب أليكسا بوريتش، لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، في خطوة جديدة لدعم صفوف الفريق، خلال الموسم الحالي.

ويبلغ بوريتش من العمر 23 عاماً، ويلعب في مركز قلب الدفاع، ويمتاز ببنيته الجسدية القوية، إذ يبلغ طوله 1.96 متر، وانضم إلى أتلتيكو مدريد في يوليو 2025، قادماً من راسينغ فيرول، بعقد يمتد حتى يونيو 2029، وجرى إلحاقه في البداية بفريق الرديف، ومن المتوقع أن ينتقل إلى دبي يونايتد بنظام الإعارة.

نجح المدافع الصربي، خلال موسمه الأول في النادي المدريدي في الاقتراب من الفريق الأول، بعدما شارك في مباراتين، بإجمالي 46 دقيقة، كما كان ضمن مجموعة من لاعبي الأكاديمية، الذين استعان بهم المدرب دييغو سيميوني في تحضيرات الفريق للموسم الجديد.

وخاض بوريتش موسماً بارزاً مع رديف أتلتيكو مدريد في دوري الدرجة الثالثة الإسباني، إذ شارك في 31 مباراة من أصل 32 كان ضمن قائمتها، وسجل هدفاً، ليصبح أحد العناصر الأساسية في الخط الخلفي للفريق.

وبدأ بوريتش مسيرته الكروية في أكاديمية «سافاسيوم»، قبل انتقاله إلى الفئات السنية في بارتيزان بلغراد، حيث وقع أول عقد احترافي عام 2020، ثم لعب معاراً مع تيليوبتيك الصربي.

وخاض المدافع الصربي أول تجربة له خارج بلاده عندما انتقل إلى دوكسا كاتوكوبياس القبرصي، قبل أن ينتقل في صيف 2024 إلى راسينغ فيرول، ليبدأ تجربته في كرة القدم الإسبانية.

وفرض بوريتش نفسه لاعباً أساسياً مع راسينغ فيرول، وخاض معه 37 مباراة في دوري الدرجة الثانية الإسباني، ومباراتين في كأس ملك إسبانيا، قبل أن يلفت مستواه أنظار أتلتيكو مدريد، الذي تعاقد معه في 17 يوليو 2025.

وأشارت مصادر إعلامية إسبانية إلى أن بوريتش تلقى عروضاً من أندية أوروبية، أبرزها من أورينبورغ الروسي، وسسكا صوفيا البلغاري.