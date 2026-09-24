حضور قوي للتحكيم الإماراتي في كأس آسيا 2027



كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن قائمة قضاة ملاعب مباريات كأس آسيا 2027، المقررة في السعودية، خلال الفترة من 7 يناير إلى 5 فبراير، بمشاركة 24 منتخباً تتنافس على اللقب القاري، عبر 8 ملاعب في المدن المضيفة الرياض وجدة والخبر.

وضمت القائمة حضوراً إماراتياً بارزاً، تمثل في الحكم المونديالي السابق محمد عبد الله، الذي اختير ضمن قائمة المديرين الفنيين لقضاة ملاعب البطولة، إلى جانب حكمي الساحة عمر آل علي، وعادل النقبي، والمساعدين جاسم عبد الله يوسف، وسبت عبيد سرور، ومحمد أحمد يوسف، وحكم تقنية الفيديو محمد عبيد خادم.

وتضم قائمة حكام النسخة التاسعة عشرة من البطولة 76 حكماً، في رقم قياسي هو الأكبر في تاريخ كأس آسيا، بواقع 24 حكماً للساحة، و41 حكماً مساعداً، و11 حكماً لتقنية حكم الفيديو المساعد.

وتشهد البطولة للمرة الأولى في تاريخها مشاركة قضاة ملاعب من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ضمن إطار التعاون المتواصل بين الاتحادين الآسيوي والأوروبي، إذ تضم القائمة أربعة حكام أوروبيين، بواقع حكم ساحة واحد، وحكمين مساعدين، وحكم واحد لتقنية الفيديو.

وفي المقابل من المقرر أن تشهد كأس أوروبا 2028 مشاركة حكمين آسيويين للمرة الأولى، وتوفر هذه الشراكة القارية فرصة لتبادل الخبرات الفنية وأفضل الممارسات، وتعزيز برامج تطوير الحكام، بما يدعم الارتقاء بمستويات التحكيم في أكبر البطولات القارية.

وأكد الاتحاد الآسيوي أن اختيار حكام نسخة السعودية 2027 جاء بعد عملية تقييم موسعة، امتدت ثلاث سنوات، من 2023 إلى 2026، وشملت متابعة المرشحين خلال مسابقات الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي، إلى جانب أبرز البطولات المحلية والإقليمية والدولية، بهدف اختيار الحكام الذين أظهروا بصورة مستمرة المقومات المطلوبة لإدارة المباريات في أعلى المستويات.

وشملت معايير الاختيار الاستمرارية والكفاءة في اتخاذ القرارات، إلى جانب القدرة على الاستخدام الفعال لتقنية حكم الفيديو المساعد، فيما حظي الجانب البدني والنفسي بأهمية كبيرة، من خلال تقييم مستويات اللياقة البدنية والتحمل والقدرة على الحفاظ على الهدوء والتركيز في بيئة تتسم بارتفاع الضغوط، كما شكل الالتزام بالتطوير المستمر أحد المعايير الأساسية في عملية الاختيار، مع الأخذ في الاعتبار سجلات التدريب والمشاركة في الندوات وورش العمل والإحاطات الفنية، التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، والتي أسهمت في تعزيز المعرفة الفنية للحكام، وصقل قدراتهم على اتخاذ القرار، ومواكبة أحدث التطورات في مجال التحكيم.

وتشهد النسخة المقبلة من البطولة الأبرز للمنتخبات الوطنية للرجال في القارة الآسيوية عودة عدد من الحكام أصحاب الخبرة، يتقدمهم الإيراني علي رضا فغاني، والصيني ما نينغ، اللذان سيشاركان في كأس آسيا للمرة الرابعة، والثالثة على التوالي.

وسبق للحكمين الظهور في كأس العالم لكرة القدم في وقت سابق من العام، لينضما في السعودية إلى ستة حكام آخرين، إلى جانب خمسة من حكام تقنية الفيديو، سبق لهم تمثيل الاتحاد الآسيوي في البطولة العالمية.