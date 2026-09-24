الدوري الإماراتي يحتفظ بالمركز الرابع آسيوياً



احتفظ دوري أدنوك للمحترفين بالمركز الرابع في التصنيف الآسيوي لموسم 2026-2027، الصادر عن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، برصيد 70.431 نقطة، ليواصل حضوره ضمن أفضل أربعة دوريات في القارة، خلف الدوري السعودي المتصدر برصيد 114.632 نقطة، والدوري الياباني الثاني بـ103.341 نقاط، والدوري الكوري الجنوبي الثالث بـ76.237 نقطة.

وجاء الدوري الإيراني في المركز الخامس برصيد 60.828 نقطة، يليه الدوري القطري بـ59.302 نقطة، ثم الدوري التايلاندي بـ53.447 نقطة، والأسترالي بـ44.744 نقطة، والأوزبكي بـ43.682 نقطة، والماليزي بـ41.309 نقطة.

ويعكس التصنيف نتائج الأندية والبطولات التابعة للاتحادات الوطنية في المسابقات القارية، وفق الأوزان المعتمدة من الاتحاد الآسيوي، والتي تختلف بحسب المواسم والبطولات ومرحلة المنافسة، فيما حل دوري الإمارات للسيدات في المركز الثاني عشر آسيوياً، في تصنيف الاتحادات الخاصة بمسابقات كرة القدم النسائية.

أما على مستوى الأندية الإماراتية فتشارَك العين وشباب الأهلي صدارة التصنيف مع 11 نادياً آخر، برصيد 6000 نقطة لكل نادٍ، بينما جاء الوحدة في المركز الثاني مشاركة مع 14 نادياً، وحل الوصل في المركز الثالث مشاركة مع 12 نادياً، فيما جاء الجزيرة في المركز الرابع مشاركة مع 13 نادياً، وفق التصنيف الآسيوي للأندية.