«الأبيض» يبدأ رحلة جديدة في «خليجي 27» أمام اليمن



يدشن منتخبنا الوطني، اليوم الخميس، مشواره في بطولة كأس الخليج «خليجي الديار العربية 27» بمواجهة منتخب اليمن على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية «ملعب الجوهرة» في جدة، عند الساعة 7:55 مساءً بتوقيت الإمارات، ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم البحرين وقطر.

ويتطلع «الأبيض» إلى بداية قوية تمنحه أول ثلاث نقاط في البطولة التي انطلقت منافساتها أمس الأربعاء، وتشهد المجموعة نفسها اليوم مواجهة قطر والبحرين، حامل اللقب، على استاد الأمير عبدالله الفيصل عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.



وأجرى منتخبنا حصته التدريبية الأخيرة بقيادة مدربه الكرواتي زلاتكو داليتش، وسط معنويات عالية وبصفوف مكتملة، وحرص المدرب من خلال المران الختامي على وضع اللمسات الأخيرة قبل أولى مبارياته الرسمية مع «الأبيض»، فيما بدأ توافد جماهير المنتخب إلى جدة لمساندة اللاعبين من المدرجات.



وحرص اتحاد الإمارات لكرة القدم برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، على دعم وتسخير كل الإمكانات لـ«الأبيض» ومساندة الجهازين الفني والإداري وتوفير متطلبات المنتخب خلال المرحلة المقبلة.

ويخوض منتخبنا منافسات البطولة بطموح النجمة الثالثة بعدما تُوج مرتين؛ الأولى في «خليجي 18» بأبوظبي عام 2007، والثانية في «خليجي 21» بالمنامة عام 2013.



وتعيد مواجهة اليمن إلى الذاكرة بداية مشوار «الأبيض» في «خليجي 24» بالدوحة عام 2019، حين استهل مشاركته بالفوز على المنتخب اليمني بثلاثة أهداف دون رد.



هدف

وأكد الكرواتي زلاتكو داليتش، مدرب منتخبنا، أن هدف المنتخب تجاوز دور المجموعات والوصول إلى نصف النهائي قبل النظر إلى المرحلة التالية، ولن تكون المهمة سهلة في المجموعة، مشيراً إلى أن مواجهة اليمن تمثل تحدياً مهماً، كونها المباراة الأولى له مع المنتخب، معرباً عن ثقته بقدرة اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم.



وأضاف زلاتكو في المؤتمر الصحافي قبل المباراة أن «الأبيض» خاض 7 حصص تدريبية خلال الأيام الماضية، وهي فترة غير كافية لتنفيذ كل ما يريده، لكنه شدد على أنه لا يبحث عن أعذار بسبب ضيق الوقت أو حداثة توليه المهمة، معرباً عن سعادته بما رآه من اللاعبين خلال التحضيرات، ويؤمن بالمشروع الذي بدأه مع المنتخب.



ثقة

وعن حجم الضغوطات في ظل ترشيح الجماهير الخليجية لمنتخب الإمارات للقب، أكد مدرب منتخبنا أنه سيتحمل الضغط ولا يريد وضعه على اللاعبين، مشيراً إلى أنه يمنحهم ثقته الكاملة، ويتطلع إلى تطبيق الأفكار إلى واقع على أرضية الملعب، واللعب بثقة وروح قتالية والاستمتاع بكرة القدم.



ولفت الكرواتي زلاتكو إلى أن منتخب اليمن يتميز بتماسك لاعبيه وتنظيمه الدفاعي، إضافة إلى سرعته في الهجمات المرتدة، موضحاً أن اللاعبين في منتخبنا خاضوا 5 جولات في الدوري قبل البطولة، ورغم ذلك فإن الفريق أكد جاهزيته خلال التدريبات، كما سيتابع الجهاز الفني حالة اللاعبين في ظل خوض ثلاث مباريات خلال سبعة أيام.



مجموعة

وأكد زلاتكو داليتش أن بناء مجموعة متماسكة يمثل هدفه الأول، وأن التنوع في المجموعة الحالية بين عناصر الخبرة والشباب من أجل الإمارات ومنتخبها وجماهيرها. ودعا الجمهور إلى الحضور ومساندة «الأبيض» في جميع الأوقات والظروف، مؤكداً أنهم سيواصلون العمل الجاد وبذل أقصى جهد لتحقيق النتائج المرجوة.



من جانبه، أكد سلطان عادل، لاعب منتخب الإمارات، جاهزية اللاعبين لمواجهة اليمن، مشيراً إلى أن المدرب وضع استراتيجية يعملون على تنفيذها، وأن تركيزهم ينصب على التعامل مع كل مباراة خطوة بخطوة.



وقال إن وجود إسماعيل مطر ضمن الجهاز الفني يمثل إضافة للاعبين، الذين يتعلمون من خبرته، لا سيما في بطولة كأس الخليج، معرباً عن أمله أن يقدم المنتخب ما يلبي طموحات وتطلعات جماهيره بقيادة المدرب زلاتكو، الذي يتعامل معه مثل ابنه.