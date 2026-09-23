إسماعيل راشد: معنويات «الأبيض» ممتازة وزلاتكو مرتاح لعطاء اللاعبين .. «فيديو»

أكد إسماعيل راشد، مدير منتخب الإمارات، أن «الأبيض» يدخل منافسات «خليجي 27» بمعنويات ممتازة عندما يواجه اليمن في مستهل مشواره الخليجي ، مشيراً إلى خلو صفوفه من الإصابات ومشاركة جميع اللاعبين في التدريبات.

وأضاف مدير منتخب الإمارات، إن اللاعبين أظهروا تجاوباً كبيراً مع المدرب زلاتكو داليتش، الذي أبدى ارتياحه لعطائهم على أرض الملعب، مضيفاً: «الجميع يعمل ويبذل جهده، والنتائج تبقى في علم الغيب و نتمنى أن يُترجم هذا الجهد إلى نتيجة جيدة في البطولة».

وعن حظوظ المنتخبات المشاركة، أوضح إسماعيل راشد أنه لا يمكن الحكم قبل انطلاق البطولة، لافتاً إلى أن المنتخب الكويتي يظل من الأسماء المرشحة بحكم تتويجه باللقب عشر مرات، فيما يُعد المنتخب السعودي، مستضيف البطولة، من أبرز المرشحين.

وأشار مدير منتخب الإمارات، إلى أن مباريات كأس الخليج تحمل طابع الديربي، ما يجعل التكهن بنتائجها صعباً، معرباً عن أمله في أن يكون التوفيق حليف منتخب الإمارات.

وشدد على أهمية عدم الاستهانة بمنتخب اليمن، مؤكداً ثقته في جدية لاعبي «الأبيض» وانضباطهم داخل الملعب وخارجه، وحرصهم على الالتزام بالتدريبات والمواعيد.

واختتم إسماعيل راشد بالتأكيد على أهمية حضور الجماهير ومساندتها للمنتخب في جدة، معرباً عن أمله في أن يقدم اللاعبون ما يُسعد قيادة الإمارات وشعبها بالظفر بلقب البطولة .