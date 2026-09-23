عمان تتعادل مع العراق في افتتاح «خليجي 27»



خيم التعادل الإيجابي 1 / 1 على لقاء منتخبي العراق وسلطنة عمان، اليوم الأربعاء، في الجولة الأولى بالمجموعة الأولى من مرحلة المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 27»، وجاءت المباراة الافتتاحية للبطولة متوسطة المستوى، حيث كان المنتخب العراقي الطرف الأفضل في الشوط الأول، فيما شهد الشوط الثاني أداء اتسم بالندية بين لاعبي الفريقين، ومزيدا من الفرص الخطرة على المرميين..



بادر منتخب العراق بالتسجيل مبكراً في الدقيقة السادسة عن طريق محمد قاسم، الذي أحرز أول أهداف البطولة، لكن ناصر الرواحي أحرز هدف التعادل لعمان في الدقيقة 67..وبتلك النتيجة، حصل كلا المنتخبين على أول نقطة في مسيرتهما بالمجموعة، التي تضم أيضا منتخبي السعودية والكويت، فيما أهدرا نقطتين ثمينتين في ظل الصراع من أجل التأهل للأدوار الإقصائية في المسابقة، التي تحتضن مدينة جدة مبارياتها..



ويلتقي منتخب العراق مع نظيره الكويتي، السبت المقبل، في الجولة الثانية للمجموعة، التي تشهد مواجهة أخرى بين منتخبي عمان والسعودية في ذات اليوم. يذكر أن متصدر ووصيف المجموعة سوف يتأهلان للدور قبل النهائي للبطولة، التي تختتم فعالياتها في السادس من أكتوبر المقبل.



بدأت المباراة بهجوم من جانب المنتخب العراقي، الذي حاصر نظيره العماني في منتصف ملعبه، ليترجم سريعا سيطرته على مجريات اللقاء، عقب تسجيله هدفا مبكرا لمحمد قاسم في الدقيقة السادسة..ومن هجمة منظمة، استقبل أيمن حسين كرة مرتدة بطريقة خاطئة من الدفاع العماني، ليمررها إلى قاسم، الذي سدد مباشرة قذيفة مدوية بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء، واضعا الكرة صاروخية على يسار ابراهيم المخيني، حارس مرمى عمان، الذي حاول التصدي لها دون جدوى لتسكن شباكه.



واصل منتخب العراق هجماته في ظل الارتباك الذي عانى منه منتخب عمان، حيث تابع زيد تحسين ركلة ركنية نفذت عرضية من الجانب الأيسر، ليسدد ضربة رأس في الدقيقة 15، لكن الكرة وصلت سهلة لأحضان المخيني.



بمرور الوقت، حاول منتخب عمان الدخول في أجواء اللقاء ومبادلة نظيره العراقي الهجمات، لكنها افتقدت للفاعلية المطلوبة، فيما أضاع حسن عبدالكريم فرصة لتعزيز تقدم منتخب العراق في الدقيقة 39، حيث انطلق بالكرة من منتصف الملعب، وسدد من داخل المنطقة، واضعا الكرة على يمين المخيني، الذي أبعدها بصعوبة لركنية لم تسفر عن شيء.



طالب لاعبو عمان بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 40، بعدما سقط ناصر الرواحي داخل المنطقة في كرة مشتركة مع زيد تحسين، لكن حكم اللقاء أشار لاستمرار اللعب..وسدد ابراهيم بايش من خارج المنطقة في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، لكن الكرة ذهبت بعيدة عن مرمى عمان، لينتهي الشوط الأول بتقدم العراق بهدف..اتسمت بداية الشوط الثاني بالهدوء، وإن كانت المبادرة الهجومية من نصيب المنتخب العماني، ولكن ظلت الخطورة معدومة على المرمى العراقي..



في المقابل، حصل منتخب العراق على ركلة حرة من مكان قريب من منطقة الجزاء في الدقيقة 64، نفذت عرضية من الجهة اليسرى، لكن المخيني أبعد الكرة بقبضة يده..ولم تمر سوى دقيقة واحدة، حتى سدد أيمن حسين ضربة رأس من متابعة لعرضية من الجانب الأيمن، كان لها الحارس العماني بالمرصاد..ومن أول هجمة أتسمت بالخطورة لمنتخب عمان في اللقاء، أدرك فريق المدرب المغربي طارق السكتيوي التعادل في الدقيقة 67 عن طريق ناصر الرواحي.



وتلقى الرواحي تمريرة أمامية، لينطلق بالكرة من منتصف الملعب، وسدد بقدمه اليمنى من داخل المنطقة، واضعا الكرة على يسار أحمد باسل، حارس مرمى العراق، الذي خرج من مرماه لملاقاته، وتعانق الشباك أسرع منتخب العراق من إيقاعه من جديد في محاولة لمعاودة التقدم، وسدد بايش من خارج المنطقة في الدبيقة 71، لكن الكرة ذهبت في منتصف المرمى، ليمسكها المخيني بثبات.



وعاد أيمن حسين لتهديد مرمى عمان من جديد في الدقيقة 85، بعدما تسلم تمريرة عرضية من الطرف الأيمن، ليسدد ضربة رأس، لكن الكرة ذهبت إلى ركلة مرمى، وتابع اللاعب نفسه ركلة حرة نفذت عرضية من الجهة اليمنى في الدقيقة 87، لكنه سدد من داخل المنطقة تصويبة ضعيفة ذهبت سهلة لحارس عمان.



وأهدر أيمن حسين فرصة أخرى للعراق في الدقيقة 88، بعدما تلقى تمريرة عرضية من الناحية اليسرى بواسطة علي جاسم، ليسدد ضربة رأس، غير أن الكرة ابتعدت عن القائم الأيسر بسنتيمترات، لتذهب إلى ركلة مرمى..وشدد منتخب العراق من هجماته في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، من أجل خطف هدف التقدم في اللحظات الأخيرة، وحصل لاعبوه على أكثر من ركنية، لكنها لم تثمر عن أي جديد، لينتهي اللقاء بالتعادل 1 / 1 بين المنتخبين.