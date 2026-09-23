حمدان بن مبارك: منتخبنا الوطني قادر على تقديم مستوى فني يليق بسمعة الكرة الإماراتية



أكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، أن منتخبنا الوطني بجهازه الفني الجديد قادر على تقديم مستوى فني يليق بسمعة الكرة الإماراتية، مشيراً إلى أن المشاركة في «خليجي 27» ستعزز تجارب الأبيض الإماراتي وتزيده خبرة وقوة.

ودعا المنتخب الوطني إلى التعامل خطوة بخطوة في البطولة، كما طالب اللاعبين بالتركيز وبذل أقصى الجهود من أجل إسعاد جمهور الكرة الإماراتية.

وقال معالي رئيس الاتحاد: «إن الدعم الجماهيري والإعلامي أمر ضروري، لأن الجمهور والإعلام محفزان أساسيان في رياضة كرة القدم، ولا غنى عنهما. نحن على ثقة بأن الجميع سيقف خلف المنتخب ويقدم له المساندة المطلوبة. كل التوفيق لسفير الكرة الإماراتية في هذه البطولة الغالية».

من جهة أخرى، أكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك أن بطولة كأس الخليج العربي لها أهمية تاريخية، وجذورها عميقة، وأن أجيالاً متعددة من اللاعبين والجمهور تولي هذا الحدث الكروي ما يستحق من اهتمام.

وأشار إلى أن اتحاد الإمارات لكرة القدم كان وما زال يدعم هذا التجمع الرياضي الخليجي من خلال المشاركة أو الاستضافة، داعياً الجميع إلى التعاون حتى تظهر خليجي الديار العربية 27 بأبهى حلة، وحتى تحقق البطولة أهدافها الرياضية ورسالتها الاجتماعية.

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