الحكم العُماني قاسم الحاتمي يدير مباراة الإمارات واليمن



أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الخليجي لكرة القدم تعيينات الحكام المكلفين بإدارة مباراتي اليوم الثاني من منافسات «خليجي 27»، والمقررتين غداً الخميس، مع انطلاق مواجهات المجموعة الثانية التي تضم منتخبات الإمارات وقطر والبحرين واليمن.



وتقام النسخة السابعة والعشرون من كأس الخليج في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 23 سبتمبر حتى 6 أكتوبر 2026، بمشاركة ثمانية منتخبات تتنافس في 15 مباراة.



وأسندت اللجنة إدارة مباراة الإمارات واليمن، التي تقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، إلى الحكم العُماني قاسم الحاتمي، ويعاونه مواطناه ناصر سالم أمبوسعيدي وحمد الغافري، في حين يتولى الكويتي عبدالله جمالي مهمة الحكم الرابع.



وفي تقنية حكم الفيديو المساعد، تم تعيين المغربي حمزة الفارق حكماً للفيديو، والكويتي عبدالله عرب مساعداً لحكم الفيديو، في حين يتولى السعودي عبدالرحمن العمري مهمة مقيم الحكام.



أما المباراة الثانية التي تجمع قطر والبحرين على استاد الأمير عبدالله الفيصل، فأسندت لجنة الحكام إدارتها إلى الحكم السعودي خالد الطريس، ويعاونه مواطناه عبدالرحيم الشمري وسعد السبيعي، في حين يتولى العراقي زيد ثامر مهمة الحكم الرابع.



وفي تقنية حكم الفيديو المساعد، تم تعيين السعودي عبدالله الشهري حكماً للفيديو، ومواطنه سلطان الحربي مساعداً لحكم الفيديو، في حين يتولى العُماني إبراهيم الحوسني مهمة مقيم الحكام.



وتأتي هذه التعيينات ضمن البرنامج التحكيمي للنسخة السابعة والعشرين من البطولة التي تشهد مشاركة حكام من دول الخليج إلى جانب حكام دوليين من خارج المنطقة، في إطار توجه الاتحاد الخليجي لكرة القدم نحو تعزيز تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب التحكيمية المختلفة.



وتشهد البطولة مشاركة حكام من المغرب في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الاتحاد الخليجي لكرة القدم والاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إلى جانب حكام من الأردن والصين وهولندا والبرتغال، بما يعكس الانفتاح على الخبرات الدولية وتطوير منظومة التحكيم في البطولة.



وكان الحكام المشاركون قد خضعوا قبل انطلاق المنافسات إلى معسكر تحضيري في جدة تضمن جلسات نظرية وتدريبات عملية وبرامج لرفع الجاهزية البدنية، إلى جانب تدريبات خاصة بتقنية حكم الفيديو المساعد، بهدف تعزيز التنسيق والاستعداد الفني قبل انطلاق مباريات البطولة.