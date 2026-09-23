نور الدين ولد علي: منتخب اليمن ينتظر وقفة جماهيره أمام «الأبيض»



يترقب المنتخب اليمني ظهوره الأول في «خليجي 27» أمام الإمارات غداً الخميس، وسط حالة من الحماس داخل صفوف الفريق، وطموحات بتقديم بداية قوية في البطولة، مع التعويل على المساندة الجماهيرية اليمنية في المدرجات بمدينة جدة.



وأكد نور الدين ولد علي، مدرب المنتخب اليمني، أن فريقه يدخل المواجهة بطموح تقديم أفضل ما لديه، داعياً الجماهير اليمنية في السعودية إلى الوقوف خلف المنتخب، ومواصلة الدعم الذي اعتاد عليه الفريق في اليمن.



وقال ولد علي: المنتخب قام بعمل جيد خلال الفترة الأخيرة، ويطمح إلى مواصلة التطور وتقديم الأفضل، مشيراً إلى أن العمل داخل الفريق يقوم على روح المجموعة، دون تمييز بين اللاعب المحلي والمحترف.



وأضاف أن كأس الخليج تتمتع بمذاق خاص، وتحظى بأهمية كبيرة في المنطقة، وهو ما يزيد من حماس المنتخب اليمني لخوض منافسات النسخة الحالية، مؤكداً تطلعه إلى ظهور يليق بطموحات الفريق.



من جانبه، أكد عبدالواسع المطري، لاعب المنتخب اليمني، جاهزية الفريق لخوض منافسات كأس الخليج، مشيراً إلى أن التحضيرات للمشاركة في البطولة جرت بصورة جيدة.



وقال المطري: «نستعد بشكل جيد لكأس الخليج، وإن شاء الله نكون حاضرين»، مؤكداً أن اللاعبين متحمسون لخوض مباراتهم الأولى أمام الإمارات، ويتطلعون إلى تقديم أفضل ما لديهم داخل الملعب. وأضاف: «نلعب من أجل جماهيرنا، ومستعدون لمواجهة منتخب الإمارات، وهذه المجموعة من اللاعبين تحظى بدعم الشعب اليمني».



وشدد المطري على أن المنافسة على لقب كأس الخليج تظل حقاً مشروعاً لكل منتخب مشارك، مؤكداً أن المنتخب اليمني يدخل البطولة بطموح المنافسة، والسعي إلى تحقيق أفضل نتيجة ممكنة منذ مباراته الأولى أمام الإمارات.