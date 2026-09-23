تالاييتش: دفاع البحرين عن لقب النسخة الأخيرة يبدأ من مواجهة قطر



رفع الكرواتي دراغان تالاييتش، مدرب المنتخب البحريني، شعار التحدي قبل ضربة بداية مشوار «الأحمر» في خليجي 27، مؤكداً أن فريقه سيبذل أقصى ما لديه للدفاع عن اللقب الذي توج به في النسخة الماضية بالكويت، وذلك عندما يلتقي بنظيره القطري غداً، على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن البطولة التي تستمر حتى 5 أكتوبر المقبل بمشاركة 8 منتخبات.



وأكد تالاييتش، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، جاهزية المنتخب البحريني لخوض منافسات النسخة السابعة والعشرين، مشدداً على أن الهدف واضح منذ البداية، ويتمثل في الحفاظ على الكأس الخليجية، رغم صعوبة المهمة أمام منتخبات تملك تاريخاً كبيراً وخبرة واسعة في البطولة.



وأوضح المدرب الكرواتي أن المنافسة لن تكون سهلة، في ظل رغبة جميع المنتخبات في الوصول إلى اللقب، مشيراً إلى أن المنتخب البحريني مطالب بتقديم أفضل مستوياته في كل مباراة، والتعامل مع المواجهات بعقلية البحث عن الفوز، وأضاف: «نحترم جميع المنتخبات المشاركة، والجميع يبدأ بالفرص نفسها، ومن يريد أن يصبح بطلاً عليه أن يثبت أحقيته داخل الملعب».



وأشار تالاييتش إلى المكانة الخاصة التي تحظى بها البطولة لدى أبناء المنطقة، قائلاً: «هذه البطولة هي كأس العالم بالنسبة للخليجيين، ونحن نلعب أمام الأشقاء، إنها بطولة صعبة جداً، وفي النسخة الماضية بالكويت قمنا بعمل كبير، ونريد تكرار الأمور نفسها، وأنا مؤمن بجميع اللاعبين وأحترم كل المنتخبات المشاركة».



من جانبه، شدد سيد ضياء سعيد، لاعب المنتخب البحريني، على أن مهمة «الأحمر» لن تكون سهلة في رحلة الدفاع عن لقبه، مؤكداً أن التتويج بالنسخة الماضية يفرض على الفريق مسؤولية مضاعفة في النسخة الحالية.



وقال خلال المؤتمر الصحفي: «حققنا اللقب في النسخة الماضية بعد منافسة قوية، ونحن مطالبون الآن بتقديم مستوى أفضل، لأن الدفاع عن البطولة يحتاج إلى مجهود مضاعف من الجميع، ونريد أن نبدأ البطولة بقوة، ونحن مستعدون كما هو معتاد، أما الأجواء والرطوبة فستكون على الفريقين».