كأس الخليج 2026: المدربون بين خبرة البطولات وسلاح التفاصيل



لا تبدو منافسات كأس الخليج 2026 مجرد مواجهة بين منتخبات تتقارب في الجغرافيا والهوية، وإنما اختبار مباشر لعقول المدربين وقدرتهم على إدارة التفاصيل الصغيرة التي غالباً ما تحسم البطولات القصيرة. فالفوارق الفنية بين المنتخبات قد تكون محدودة، لكن قراءة المباراة، والتعامل مع الضغط، وسرعة تعديل الخطة، وإدارة المجموعة، كلها عوامل يمكن أن تقلب موازين البطولة في لحظة.

وعلى مقاعد البدلاء، تبدو الصورة أكثر إثارة، فالبطولة تجمع مدارس تدريبية مختلفة، من الكرواتي إلى اليوناني والإسباني والبرتغالي والمغربي والأسترالي والجزائري، وبينهم أسماء تملك سجلاً قارياً ودولياً ثقيلاً، وأخرى تبحث عن إثبات نفسها في واحدة من أكثر البطولات الإقليمية حساسية.

تالاييتش.. بطل آسيا يعرف طريق البطولات

يصل دراغان تالاييتش مع منتخب البحرين، وهو أحد أكثر المدربين معرفة بأجواء الكرة الخليجية، والأهم أنه يعرف بالفعل كيف يفوز بكأس الخليج، بعدما قاد البحرين إلى لقب النسخة السادسة والعشرين.

وقيمة تالاييتش لا تتوقف عند تجربته الخليجية؛ فهو صاحب الإنجاز الأبرز في مسيرته عندما قاد الاتحاد السعودي إلى لقب دوري أبطال آسيا 2004، بالفوز التاريخي 5 ـ 0 على سيونغنام الكوري في النهائي، كما ترك بصمة قوية مع الوحدات الأردني، عندما قاده إلى موسم استثنائي شهد أربعة ألقاب وسلسلة من 46 مباراة دون خسارة.

وفنياً، يميل تالاييتش إلى بناء فريق قوي الشخصية، قادر على تحمل ضغط المباريات، مع الاستفادة من التحولات والكرات الثابتة والقدرة على تغيير شكل الفريق وفق ظروف المباراة، وهذا النوع من المدربين يناسب بطولة الخليج، حيث لا تمنح المباريات القصيرة مساحة كبيرة للتعويض.

ولكن التحدي أمامه سيكون مختلفاً هذه المرة، فالبحرين لن تدخل البطولة باعتبارها مفاجأة، بل باعتبارها حاملة للقب، ما يعني أن المنافسين سيدخلون مواجهتها بحسابات أكثر حذراً.

دونيس.. خبرة أوروبية بعقلية فنية عالية

يقود جورجيوس دونيس المنتخب السعودي، وهو مدرب يمتلك مسيرة طويلة ومتنوعة بين اليونان وقبرص والسعودية والإمارات، فضلاً عن تجارب مع أندية الهلال والشارقة والوحدة والفتح والخليج.

ودونيس ليس مدرباً يبحث عن الاستعراض، وإنما عن التنظيم والسيطرة على مساحات اللعب واستثمار إمكانات المجموعة، وتكشف تجربته مع أبويل القبرصي والهلال السعودي تحديداً قدرته على التعامل مع المنافسات القارية ومباريات خروج المغلوب.

وإذا نجح في استثمار العمق الكبير للكرة السعودية، فقد يمتلك المنتخب السعودي أحد أقوى الحلول الهجومية في البطولة، لكن الاختبار الحقيقي سيكون في كيفية تحقيق التوازن بين الاستحواذ والمخاطرة، خصوصاً أن مباريات الخليج قد تتحول في دقائق قليلة من مباراة هادئة إلى صراع مفتوح.

أرنولد.. مدرسة أسترالية في الانضباط والتحولات

يدخل غراهام أرنولد، مدرب العراق، البطولة بخبرة دولية مختلفة. فقد أمضى سنوات طويلة داخل منظومة الكرة الأسترالية، لاعباً ومدرباً ومساعداً، وقاد المنتخب الأسترالي الأول في فترتين، وحقق معه نسبة انتصارات مرتفعة خلال فترته الأخيرة.

وقوة أرنولد تكمن في الانضباط التكتيكي والصلابة البدنية والانتقال السريع من الدفاع إلى الهجوم، وهي عناصر ظهرت بوضوح في المدرسة الأسترالية خلال السنوات الأخيرة.

والعراق تحت قيادته يمكن أن يكون منتخباً مزعجاً للغاية، خصوصاً إذا نجح في فرض الإيقاع البدني على المنافسين، ولكن السؤال الفني سيكون حول مدى قدرة أرنولد على تحويل هذه الصلابة إلى فعالية هجومية مستمرة، وعدم الاكتفاء بإدارة المباريات من منظور رد الفعل.



السكتيوي.. المدرب الذي يحمل روح الكرة المغربية

يمثل طارق السكتيوي نموذجاً مختلفاً، فهو مدرب شاب نسبياً مقارنة ببعض منافسيه، لكنه يدخل كأس الخليج وهو يحمل في حقيبته إنجازات حديثة مع الكرة المغربية، أبرزها قيادته المنتخب المغربي تحت 23 عاماً إلى برونزية أولمبياد باريس 2024.

والسكتيوي لديه خلفية كلاعب محترف في هولندا والبرتغال، ولعب لبورتو، وهو ما منحه احتكاكاً بمدارس كروية تعتمد على السرعة والجودة الفنية والتحولات المنظمة، وفنياً، أبرز ما يميزه هو الرغبة في بناء فريق قادر على لعب كرة قدم هجومية، مع الاعتماد على الحركة وتبادل المراكز والسرعة في الثلث الأخير.

وتحديه مع عمان سيكون في نقل هذه الأفكار إلى منتخب يختلف عن الفرق التي امتلك معها سابقاً عناصر ذات جودة فردية عالية، وإذا نجح في ذلك، فإن عمان قد يكون أحد المنتخبات القادرة على تجاوز الحسابات التقليدية.

هيليو سوزا.. معرفة جيدة بالخليج والكرة الكويتية

يملك البرتغالي هيليو سوزا، ميزة لا يمكن تجاهلها مع الكويت، فهو ليس غريباً عن كرة الخليج، بعدما قاد البحرين سابقاً إلى لقب كأس الخليج 2019، قبل أن يعود إلى المنطقة من بوابة المنتخب الكويتي.

ولكن الأهم في تجربته هو خلفيته الطويلة مع المنتخبات السنية البرتغالية، حيث عمل لسنوات داخل منظومة الاتحاد البرتغالي، وقاد منتخب تحت 19 عاماً إلى لقب أوروبا عام 2018، وهذا يمنحه ميزة في تطوير اللاعبين وفهم المراحل العمرية المختلفة وبناء منظومة جماعية منضبطة.

ومع الكويت، ستكون مهمته أصعب، لأن الفريق يحتاج إلى استثمار عاملي الأرض والجمهور، مع رفع سقف الجودة الفنية أمام منتخبات تمتلك عناصر فردية أقوى، وسلاح سوزا الأساسي سيكون التنظيم أكثر من الأسماء.

داليتش.. الاسم الأثقل على الورق

إذا كانت الخبرة وحدها تحسم البطولات، لكان زلاتكو داليتش المرشح الأول دون نقاش، فمدرب كرواتيا السابق وصل بمنتخب بلاده إلى نهائي كأس العالم 2018، كما قاد العين إلى لقب الدوري الإماراتي وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وبلغ معه نهائي دوري أبطال آسيا 2016.

ويعرف داليتش الكرة الخليجية جيداً، ويعرف أيضاً كيف يتعامل مع البطولات التي تتطلب إدارة نفسية وتكتيكية على أعلى مستوى، وقوته الأساسية تكمن في إدارة النجوم، وقراءة المباريات الكبيرة، والقدرة على بناء فريق يتحول بين أكثر من أسلوب وفق طبيعة المنافس.

ولكن وجوده مع كرواتيا لسنوات طويلة يعني أن تجربته الحالية مع الخليج ستكون مختلفة من حيث طبيعة اللاعبين والوقت المتاح لبناء المنتخب، ولذلك ستكون قدرته على اختصار الأفكار وتحويلها إلى منظومة واضحة خلال فترة قصيرة هي التحدي الأكبر.

لوبيتيغي.. «تيكي تاكا» بإسبانية مختلفة

يحمل جولين لوبيتيغي، مدرب قطر، معه مدرسة إسبانية واضحة المعالم. مسيرته مع منتخبات إسبانيا السنية، ثم بورتو والمنتخب الإسباني وإشبيلية، جعلته واحداً من المدربين الذين يؤمنون بأهمية الاستحواذ، والخروج المنظم بالكرة، والضغط المبكر.

وتكشف أرقامه مع بورتو وإسبانيا عن قدرته على تحقيق نسب فوز مرتفعة عندما تتوافر له العناصر المناسبة، ومع قطر، ستكون المسألة مرتبطة بمدى قدرته على تحويل الاستحواذ إلى خطورة حقيقية، لأن السيطرة على الكرة في حد ذاتها لا تكفي في بطولة تعتمد على الحسم.

كما أن خبرته مع المنتخبات تمنحه أفضلية في إدارة المساحات الزمنية القصيرة بين المباريات، لكنه يحتاج إلى خلق شخصية هجومية واضحة تمنح قطر القدرة على فرض أسلوبها أمام المنافسين.

ولد علي.. الواقعية سلاح اليمن

يختلف المشهد مع الجزائري نور الدين ولد علي، الذي يمتلك خبرة طويلة مع المنتخبات، خصوصاً منتخب فلسطين، قبل توليه قيادة اليمن.

وولد علي يعرف جيداً طبيعة العمل في المنتخبات التي لا تمتلك وفرة كبيرة في الخيارات مقارنة بالقوى الخليجية التقليدية، ولذلك فإن فلسفته ستكون أقرب إلى الواقعية والانضباط وتقليل المساحات والاعتماد على التحولات واستثمار الأخطاء.

وهذه النوعية من المدربين قد لا تبحث عن السيطرة، لكنها تبحث عن المباراة المناسبة واللحظة المناسبة، واليمن، إذا استطاع أن يدافع كمجموعة ويغلق العمق ويخرج بسرعة عند استعادة الكرة، فيمكنه تحويل كل مباراة إلى اختبار صعب، خصوصاً أمام المنتخبات التي تدخل اللقاء وهي مطالبة بالفوز.

8 مدربين من مدارس مختلفة

المثير في كأس الخليج 2026، أن البطولة لا تجمع مدربين ينتمون إلى مدرسة واحدة، بل ثمانية نماذج مختلفة من التفكير فداليتش ولوبيتيغي يمتلكان ثقلاً أوروبياً ودولياً واضحاً، بينما يملك تالاييتش وسوزا، خبرة مباشرة في أجواء كأس الخليج والمنطقة.

ويأتي دونيس، بخبرة آسيوية وخليجية واسعة، فيما يقدم أرنولد، مدرسة أسترالية تقوم على التنظيم والقوة البدنية، ويعتمد السكتيوي، على جيل مغربي جديد يمزج بين المهارة والانضباط، بينما يمثل ولد علي خيار الواقعية والصبر، وفي النهاية، قد لا يكون المدرب صاحب السيرة الأطول هو الفائز، كما أن الأسماء الكبيرة على الورق لا تضمن اللقب.

ودائماً ما تكون كأس الخليج بطولة التفاصيل، ما بين مدرب يقرأ المباراة قبل أن تتغير، وآخر يعرف متى يهاجم ومتى يتراجع، وثالث يمتلك الجرأة على تغيير الخطة، ورابع ينجح في إخراج أفضل ما لدى لاعبيه، ولهذا فإن الصراع الحقيقي على اللقب لن يكون فقط بين أقدام اللاعبين، وإنما بين عقول المدربين على الخطوط، فمن ينجح في تحويل دقائق قليلة إلى قرارات صحيحة، قد يكون هو من يحمل الكأس في النهاية.

تالاييتش وأرنولد الأكبر سناً والسكتيوي الأصغر

لا تكتفي بطولة كأس الخليج 2026 بكونها ساحة لصراع المنتخبات على اللقب، وإنما تضع أيضاً خبرة المدربين ونضجهم الفني وقدرتهم على التعامل مع ضغط المباريات تحت المجهر، في بطولة لا تمنح مجالاً واسعاً لتصحيح الأخطاء أو إعادة ترتيب الأوراق.

وتكشف أعمار المدربين المشاركين عن مزيج لافت بين الخبرة المتراكمة والشباب الطموح، إذ يتصدر غراهام أرنولد قائمة الأكبر سناً، فيما يأتي طارق السكتيوي كأصغر مدربي البطولة، وبينهما أسماء تمتلك تجارب متنوعة في الملاعب الأوروبية والآسيوية والخليجية.

ويتصدر غراهام أرنولد، مدرب العراق، القائمة بعمر 63 عاماً، ليكون صاحب أكبر رصيد من الخبرة العمرية بين مدربي البطولة.

ويأتي دراغان تالاييتش، مدرب البحرين، في المركز الثاني بعمر 61 عاماً، مستنداً إلى سجل طويل من العمل في الكرة الآسيوية والخليجية.

وفي المركز الثالث، يأتي جولين لوبيتيغي، مدرب قطر، بعمر 60 عاماً، حاملاً معه مدرسة إسبانية تقوم على الاستحواذ المنظم، وبناء اللعب من الخلف، والتحكم في المساحات.

ويحتل زلاتكو داليتش، مدرب المنتخب الإماراتي، المركز الرابع بعمر 59 عاماً، لكنه ربما يمتلك أقوى سيرة تدريبية على مستوى الإنجازات الكبرى بين مدربي البطولة.

ويأتي هيليو سوزا، مدرب الكويت، في المركز الخامس بعمر 57 عاماً، ويليه جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي، في المركز السادس بعمر 56 عاماً، ونور الدين ولد علي، مدرب اليمن، في المركز السابع بعمر 54 عاماً، والأصغر طارق السكتيوي، مدرب عمان، في المركز الثامن والأخير بعمر 49 عاماً.

داليتش أعلى المدربين أجراً في كأس الخليج

يتصدر الكرواتي زلاتكو داليتش، مدرب منتخب الإمارات، قائمة أعلى المدربين أجراً بين المشاركين في كأس الخليج 2026، براتب سنوي يقدر بنحو 5 ملايين يورو، وفقاً لتقارير إعلامية حاولت رصد رواتب مدربي منتخبات البطولة، مع تفضيل الاتحادات الخليجية، عدم الكشف الرسمي عن قيمة رواتب المدربين.

ووفقاً لتلك التقارير، يأتي الإسباني جولين لوبيتيغي، مدرب منتخب قطر، في المرتبة التالية، براتب يقدر بنحو 2.4 مليون يورو سنوياً، فيما يحصل اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب السعودية، على نحو 1.2 مليون دولار سنوياً.

ويظهر الأسترالي غراهام أرنولد، مدرب العراق، ضمن قائمة المدربين أصحاب الرواتب المرتفعة، براتب يقدر بنحو مليون دولار سنوياً، وفق تقارير عن تفاصيل عقده مع الاتحاد العراقي.

وفي المقابل، لا تتوافر أرقام رسمية منشورة بصورة واضحة عن رواتب **دراغان تالاييتش مدرب البحرين، وطارق السكتيوي مدرب عُمان، وهيليو سوزا مدرب الكويت، ونور الدين ولد علي مدرب اليمن، ما يجعل ترتيبهم المالي غير قابل للتأكيد بدقة.

وتكشف هذه الأرقام عن تفاوت كبير في القيمة المالية لعقود مدربي البطولة، إلا أن الراتب المرتفع لا يمثل بالضرورة ضماناً للنجاح الفني، خصوصاً في بطولة قصيرة مثل كأس الخليج، حيث تلعب قراءة المباريات، وإدارة الضغط، وحسن اختيار التشكيلة والتبديلات، دوراً حاسماً في تحديد هوية البطل.