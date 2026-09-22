«خليجي 27».. صراع التاريخ والطموح بين عمالقة الألقاب وحلم الإنجاز



في «خليجي 27» لا تبدأ الحكاية من صافرة البداية، بل من تاريخ طويل، تحمله المنتخبات الثمانية إلى جدة، بعضها يصل محملاً بثقل الألقاب والذكريات، وبعضها يدخل السباق بحثاً عن إنجاز جديد، يغير صورته في البطولة الخليجية، وعلى أرض الملعب تتساوى الطموحات، لكن خارج الخطوط تكشف الأرقام عن فوارق واضحة في صراع شرس، يتوقع أن تشهده مجموعتا البطولة، حيث تضم المجموعة الأولى منتخبات السعودية والكويت والعراق وعمان، والمجموعة الثانية منتخبات الإمارات وقطر والبحرين واليمن، فيما يبحث اليمن عن تجاوز دور المجموعات للمرة الأولى، وبين هذا الإرث الثقيل والطموحات المتجددة، تبدو جدة مسرحاً لصراع لا تعترف نتيجته المسبقة لا بعدد الكؤوس، ولا بموقع المنتخب في التصنيف العالمي، فقطر تدخل البطولة في المركز الـ59 عالمياً، تليها السعودية بالمركز الـ58، ثم العراق بالـمركز 63، والإمارات في المركز الـ68، بينما تتباعد الأرقام وصولاً إلى الكويت في المركز الـ133، واليمن في الـ145، لكن خصوصية كأس الخليج كثيراً ما تجعل الفوارق على الورق أقل حضوراً من التفاصيل الصغيرة داخل الملعب.

وعلى الورق تجمع كأس الخليج المقبلة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية من 23 سبتمبر الجاري إلى 6 أكتوبر المقبل بين ثمانية منتخبات، وأجيال مختلفة، ومدربين من مدارس كروية متعددة، وتاريخ يتحدى الحاضر، فمن ينجح في كتابة الفصل الجديد لـ«خليجي 27»؟

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منتخب الإمارات

اللقب: الأبيض

المدرب: الكرواتي زلاتكو داليتش

أبرز اللاعبين: غويلهرم بالا

أفضل نتائج المنتخب خليجياً: البطل 2007 و2013

التصنيف الدولي: 68

قائمة المنتخب: خالد عيسى - حمد المقبالي - فهد الظنحاني - ماركوس ميلوني - زايد

الزعابي - خالد الظنحاني - خليفة الحمادي - علاء الدين زهير - ساشا ايفكوفيتش -

لوكاس بيمنتا - إيريك دي مينيريس - روبن فيليب - لوان بيرارا – عبد الله حمد -

مامادو كوليبالي - عصام فايز - فابيو دي ليما - نيكولاس خيمينيز - حارب عبد الله -

برونو دي أوليفيرا - علي صالح - يوري سيزار - ريتشارد أكونور - غويلهرم بالا -

سلطان عادل - عثمان كامارا.

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منتخب السعودية

اللقب: الأخضر

المدرب: اليوناني جورجوس دونيس

أفضل نتائج المنتخب خليجياً: البطل 1994 و2002 و2003

التصنيف الدولي: 58

أبرز اللاعبين: فراس البريكان

قائمة المنتخب: محمد العويس - نواف العقيدي - حامد يوسف - عبدالإله العمري - جهاد ذكري - ريان حامد - حسن كادش - حسان التمبكتي - نواف بوشل - محمد محرزي - متعب الحربي - زكريا هوساوي - مصعب الجوير - محمد القحطاني - محمد كنو - زياد الجهني – عبد الله الخيبري - ناصر الدوسري - علاء آل حجي - سلطان مندش - محمد أبو الشامات - همام الهمامي - صالح أبو الشامات – عبد الله الحمدان - فراس البريكان - عبد الله آل سالم.

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منتخب اليمن

اللقب: نسور سبأ

المدرب: الجزائري نور الدين ولد علي

أبرز اللاعبين: عادل عباس

أفضل نتائج المنتخب خليجياً: مرحلة المجموعات

التصنيف الدولي: 145

قائمة المنتخب: محمد أمان - أسامة مكرف - أسامة حيدر - حمزة الصرابي - محمد البتول - عماد الجديمة - علي الدقين - رامي الوسماني - رضوان الحبيشي – عماد الجديمة - صقر الدربي - قاسم الشرفي - محمد هاشم - أسامة عنبر - عمر جولان – عبد المجيد صبارة - محمد المنصوري – أسامة عنبر – ممدوح بن عجاج - أحمد ماهر - حيدر أسلم - عمر الداحي - ناصر محمدوه - عادل عباس – طارق شهاب.

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منتخب عمان

اللقب: الأحمر العماني

المدرب: المغربي طارق السكتيوي

أبرز اللاعبين: عصام الصبحي

أفضل نتائج المنتخب خليجياً: بطل 2009

التصنيف الدولي: 79

قائمة المنتخب: إبراهيم المخيني- أحمد الرواحي - إبراهيم الراجحي - حارب السعدي - خالد البريكي - عبد المجيد البلوشي - عبد الله فواز - أمجد الحارثي - أحمد الكعبي - جميل اليحمدي - محسن الغساني - ناصر الرواحي - عصام الصبحي - غانم الحبشي - مصعب الشقصي - زاهر الأغبري - تركي بيت ربيع - عبد الحافظ المخيني - خالد الظفيري - سلطان المرزوق - عاهد المشايخي - وليد المسلمي - أرشد العلوي - الحارث الحبيبي - حسين السعدي - يوسف المالكي.

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منتخب البحرين

اللقب: «غواصو اللؤلؤ»

المدرب: الكرواتي دراغان تالاييتش

أبرز اللاعبين: محمد مرهون

أفضل نتائج المنتخب خليجياً: البطل 2019 و2024

التصنيف الدولي: 92

قائمة المنتخب: إبراهيم لطف الله - محمد الغرابلي - عمر سالم - قودویل حمد شمسان - عباس العصفور - جاسم الشيخ - علي مدن - كميل الأسود - مهدي عبد الجبار - بدر العسم - خالد الخلف - أحمد بوغمار - وليد الحيام – عبد الله الخلاصي - حسن الكراني - أحمد ربيعة - حسين عبد الكريم – عبد الرحمن بسام - حسين زهير - مهدي حميدان - محمد مرهون - السيد ضياء سعيد - محمد الرميحي - هاشم السيد عيسى - السيد مهدي باقر - إمانويل فنسنت - عمر صابر - صالح الزبيدي - سيد أحمد الوداعي - عبد الله أسامة - آدم فريد - علي الدوسري - علي حسين - محمد عبد القيوم - إبراهيم الختال - أحمد ضياء.

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منتخب الكويت

اللقب: الأزرق

المدرب: البرتغالي هيليو سوزا

أبرز اللاعبين: محمد دحام

أفضل نتائج المنتخب خليجياً: البطل 1970 و1972 و1974 و1976 و1982 و1986 و1990 و1996 و1998 و2010

التصنيف الدولي: 133

قائمة المنتخب: خالد الرشيدي - سعود الحوشان – عبد الرحمن الفضلي - راكان السعيد - فهد الهاجري - خالد صباح - يوسف الحقان – عبد العزيز مهران – عبد الوهاب العوضي - راشد الدوسري - معاذ الظفيري - محسن فلاح - رضا هاني - خالد المرشد - جاسم المطر - أحمد الظفيري - عذبي شهاب – عبد الله القرزعي - ناصر فالح - مهدي دشتي - عيد الرشيدي - يوسف ماجد - محمد دحام

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منتخب العراق

اللقب: أسود الرافدين

المدرب: الأسترالي غراهام أرنولد

أبرز اللاعبين:

أفضل نتائج المنتخب خليجياً: البطل 1979 و1984 و1988 و2023.

التصنيف الدولي: 63

قائمة المنتخب: حسين حسن - محمد صلاح - أحمد باسل - أحمد يحيى - مصطفى سعدون - هيثم جبار - زيد تحسين - أكام هاشم - يوسف الإمام - ميرخاس دوسكي - محمد دلاور - إبراهيم بايش - زيدان إقبال - بسام شاكر - زيد إسماعيل - أمير العماري - حيدر عبد الكريم - عبد الرازق قاسم - كرار نبيل - محمد قاسم - أحمد قاسم - علي جاسم، أيمن حسين - سيف رشيد - علي الحمادي - يوسف النصراوي.

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منتخب قطر

اللقب: العنابي

المدرب: الإسباني جولين لوبيتيغي

أبرز اللاعبين: أكرم عفيف

أفضل نتائج المنتخب خليجياً: البطل 1992 و2004 و2014

التصنيف الدولي: 59

قائمة المنتخب: مشعل برشم - محمود أبو ندى - صلاح زكريا - أحمد فتحي - أحمد علاء - أحمد الجانحي - أيوب العلوي - بيدرو ميغيل - بوعلام خوخي - طارق سلمان - سلطان البريك - همام الأمين - هاشم علي - عاصم مادبو - عبد العزيز حاتم - عيسى لاي - حسن الهيدوس - جاسم جابر - تحسين محمد - يوسف عبد الرزاق - نايف الحضرمي - محمد مناعي - كريم بوضياف - أكرم عفيف - المعز علي - إدميلسون جونيور.