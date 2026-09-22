55 عاماً من الإبداع.. أساطير صاغوا التاريخ الذهبي للكرة الخليجية



منذ انطلاقتها الأولى في المنامة عام 1970، لم تكن بطولة كأس الخليج العربي للمنتخبات مجرد حدث رياضي إقليمي عابر، بل تحولت إلى منصة استثنائية لصناعة المجد، وولادة الأساطير الذين صاغوا بمهاراتهم وأهدافهم إرثاً كروياً تتوارثه الأجيال. وعلى مدار أكثر من نصف قرن، شهدت الملاعب الخضراء تنافساً محموماً، لم يقتصر على حصد الكؤوس فحسب، بل امتد ليشهد ولادة نجوم استثنائيين، تركوا بصمات خالدة في تاريخ الكرة الخليجية، وحولوا البطولة إلى كرنفال للموهبة والإبداع، وفي هذا التقرير، نستعرض أبرز هؤلاء النجوم الذين أثروا البطولة عبر حقب زمنية مختلفة.

عدنان الطلياني.. القيادة والأرقام

يظل نجم الكرة الإماراتية، عدنان الطلياني، الرمز القياسي والملهم الأبرز في تاريخ مشاركات الأبيض ببطولات كأس الخليج العربي، فلم يكن الطلياني مجرد مهاجم هداف، بل كان القائد التاريخي والمحرك المعنوي، مجسداً بروح العزيمة القوة الضاربة للإمارات كوصيف للبطولة في ثلاث مناسبات (1986، 1988، 1994)، ويعد الأكثر ظهوراً برصيد 37 مباراة خلال 7 دورات، تاركاً بصمة تهديفية متميزة، برصيد 9 أهداف، ليرسخ اسمه كأحد أعظم الملهمين في تاريخ الكرة الخليجية.

جاسم يعقوب.. الهداف التاريخي المرعب

ارتبط اسم النجم الكويتي جاسم يعقوب بأمجاد «الأزرق» في عصره الذهبي خلال السبعينيات، حيث نجح في حفر اسمه بحروف من نور، كالهداف التاريخي لبطولات كأس الخليج، برصيد 18 هدفاً، لم يكن يعقوب مجرد مهاجم تقليدي، بل كان موهبة قادت الكويت للتتويج باللقب في ثلاث نسخ متتالية (1972، 1974، 1976)، تاركاً بصمة تهديفية وفنية هي الأبرز في تاريخ المسابقة.

حسين سعيد.. صاحب الرقم القياسي

مثّل العراقي حسين سعيد نقطة تحول جوهرية في مسار البطولة، عندما قاد أسود الرافدين لكسر الاحتكار الكويتي، والتتويج بلقبهم الأول عام 1979، وفي تلك النسخة أحرز 10 أهداف، وهو رقم قياسي إعجازي صمد لعقود، ليرفع إجمالي رصيده إلى 17 هدفاً، وضعه في وصافة الهدافين التاريخيين، كأحد أميز المهاجمين الذين عرفتهم الملاعب الخليجية.

زهير بخيت.. المشاكس الشجاع

فرض المهاجم الإماراتي زهير بخيت نفسه كأحد أبرز الوجوه الهجومية الشرسة في تاريخ كأس الخليج، بفضل روحه القتالية العالية، وأدائه المشاكس داخل صندوق العمليات، ودوّن بصمته التاريخية الأولى بقوة في النسخة التاسعة بالمملكة العربية السعودية عام 1988، عندما تألق بشكل لافت، ونجح في تقاسم لقب هداف البطولة، مع النجم العراقي الراحل أحمد راضي، برصيد أربعة أهداف.

ماجد عبد الله.. السهم الملتهب وصانع الهيبة

ترك النجم السعودي ماجد عبد الله بصمة عميقة، رسخت مكانة الأخضر كقوة كروية كبرى في المنطقة، حيث تميز بذكائه في التمركز والتحركات، وارتقاءاته الاستثنائية، التي أسفرت عن تسجيله 17 هدفاً في تاريخ مشاركاته، وكانت مساهمته الأبرز في نسخة 1979، عندما سجل 7 أهداف، منها خماسية تاريخية في شباك قطر، ليظل سهم الكرة السعودية رمزاً للنجاعة الهجومية، وللأناقة الكروية التي أثرت البطولة لسنوات طويلة.

منصور مفتاح.. أيقونة التهديف للكرة القطرية

شكل النجم القطري منصور مفتاح علامة فارقة في مسيرة «العنابي» بكأس الخليج، حيث نجح بفضل حسه التهديفي الفطري، في تسجيل 13 هدفاً، وضعته بين كبار هدافي المسابقة عبر تاريخها، وقد كانت بصمته واضحة في قيادة خط هجوم بلاده بكفاءة عالية، على مدار عدة نسخ في الثمانينيات، واضعاً قطر في دائرة المنافسة الشرسة على الألقاب، بفضل أهدافه الحاسمة والمؤثرة.

فهد خميس.. علامة فارقة

جسّد النجم الإماراتي فهد خميس علامة فارقة في تاريخ المشاركات الإماراتية بكأس الخليج، حيث رسّخ مكانته كواحد من أبرز المهاجمين في تاريخ المسابقة، وترك بصمته الأبرز في النسخة الثامنة بالبحرين عام 1986، عندما تزعم صدارة الهدافين برصيد 6 أهداف، مؤكداً علو كعب المهاجم الإماراتي إقليمياً، ليظل اسمه محفوراً كرمز للهيمنة الهجومية والنجاعة التهديفية، التي قادت الأبيض لمنصات التتويج.



حمود سلطان.. صمام الأمان البحريني

لم يقتصر المجد في كأس الخليج على تسجيل الأهداف، بل تجسد في منعها عبر الحارس البحريني الأسطوري حمود سلطان، الذي يعد أحد أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ البطولة بـ 9 نسخ متتالية من 1976 حتى 1994، وبفضل ردود أفعاله اللافتة وشخصيته القيادية المؤثرة، حصد لقب أفضل حارس في بطولتي 1976، و1992، ليصبح صمام الأمان لمنتخب الأحمر البحريني، والرمز الروحي لصلابة الحراس في الملاعب الخليجية.

بدر المطوع.. رمز الاستمرارية العالية

أعاد النجم الكويتي بدر المطوع إحياء الأمجاد الكروية للأزرق في الألفية الجديدة، واضعاً بصمة تاريخية عنوانها الاستمرارية والعطاء؛ حيث ساهم بقوة في قيادة الكويت لتحقيق لقبها العاشر في نسخة 2010، بنيل لقب هداف البطولة. ولم تتوقف مساهمته عند تسجيل الأهداف الحاسمة وصناعتها فحسب، بل امتدت ليصبح اللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ المسابقة، ورمزاً للوفاء الكروي، الذي يربط ماضي البطولة العريق بحاضرها.

إسماعيل مطر.. ملهم الكرة الإماراتية

في العصر الحديث للبطولة، دوّن النجم الإماراتي إسماعيل مطر اسمه بأحرف من ذهب، عندما قاد الأبيض لتحقيق اللقب الخليجي الأول في تاريخه عام 2007 على أرضه ووسط جماهيره. لم يكتفِ مطر بنيل لقبي الهداف وأفضل لاعب في تلك النسخة التاريخية، بل كانت مساهمته حاسمة بتسجيله أهداف الفوز في الأدوار الإقصائية، والهدف الشهير في المباراة النهائية، ليتحول إلى ملهم وقائد حقيقي لجيل ذهبي جديد.

محسن مصبح.. السد العالي

بسط الحارس الإماراتي محسن مصبح هيبته على الملاعب الخليجية، مستحقاً لقب السد العالي، كأحد أعظم حراس المرمى في تاريخ المنطقة، بفضل ردود أفعاله المتميزة، وبنيانه الجسدي القوي، وتوّج مسيرته الحافلة ببصمة تاريخية لا تُنسى في «خليجي 12» عام 1994، عندما ذاد عن مرماه ببسالة، وفاز بلقب أفضل حارس مرمى في البطولة.

علي الحبسي.. الأيقونة العمانية

أحدث الحارس العُماني علي الحبسي ثورة في مركز حراسة المرمى ببطولات الخليج، ليترك بصمته التاريخية الخالدة، باحتكاره جائزة أفضل حارس مرمى في البطولة، لأربع نسخ متتالية (من خليجي 16 إلى خليجي 19)، في إنجاز فريد وغير مسبوق، كما قاد منتخب بلاده للتتويج بلقبه التاريخي الأول في «خليجي 19» عام 2009، محققاً رقماً قياسياً بالحفاظ على عذرية شباكه ونظافتها تماماً طوال البطولة، دون استقبال أي هدف.

يونس محمود.. القائد الملهم

جسّد النجم العراقي يونس محمود، المعنى الحقيقي للمهاجم القائد داخل أرضية الميدان، حيث تميز بروحه القتالية العالية، وإزعاجه المستمر لأعتى خطوط الدفاع الخليجية، ووضع بصمته التهديفية البارزة في مسيرة البطولة، عندما قاد منتخب بلاده ببراعة، وتُوج هدافاً لخليجي 21 مناصفة برصيد ثلاثة أهداف، ليظل أحد الأسماء الخالدة في الملاعب الخليجية.

عمر عبد الرحمن.. مبهر الخليج

أعاد النجم الإماراتي الفذ عمر عبد الرحمن (عموري)، صياغة مفهوم المتعة الكروية في الملاعب الخليجية، حيث قاد الجيل الذهبي لمنتخب الإمارات للتتويج بلقب خليجي 21 في البحرين عام 2013، وبفضل سحر لمساته الكروية، وتمريراته البينية الحاسمة، نال عن جدارة واستحقاق جائزة أفضل لاعب في تلك البطولة، ليظل اسمه محفوراً كأحد أمهر صناع اللعب في تاريخ كأس الخليج الحديث.

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الاسم: عدنان الطلياني

المنتخب: الإمارات

مركز اللعب: مهاجم

أبرز الإنجازات والبصمات: رقم قياسي في عدد المشاركات بـ 37 مباراة و9 أهداف ووصيف 3 مرات

الاسم: جاسم يعقوب

المنتخب: الكويت

مركز اللعب: مهاجم

أبرز الإنجازات والبصمات: الهداف التاريخي للبطولة (18 هدفاً) وتوج باللقب 3 مرات

الاسم: حسين سعيد

المنتخب: العراق

مركز اللعب: مهاجم

أبرز الإنجازات والبصمات: وصيف الهدافين التاريخيين (17 هدفاً)، ورقم قياسي بـ 10 أهداف في نسخة واحدة 1979

الاسم: ماجد عبد الله

المنتخب: السعودية

مركز اللعب: مهاجم

أبرز الإنجازات والبصمات: وصيف الهدافين (17 هدفاً)، وصاحب الخماسية التاريخية 1979

الاسم: منصور مفتاح

المنتخب: قطر

مركز اللعب: مهاجم

أبرز الإنجازات والبصمات: أحد أبرز الهدفين عبر تاريخ كأس الخليج (13 هدفاً)

الاسم: فهد خميس

المنتخب: الإمارات

مركز اللعب: مهاجم

أبرز الإنجازات والبصمات: هداف خليجي 8 عام 1986 برصيد 6 أهداف

الاسم: زهير بخيت

المنتخب: الإمارات

مركز اللعب: مهاجم

أبرز الإنجازات والبصمات: هداف خليجي9، 1988، بأربعة أهداف

الاسم: يونس محمود

المنتخب: العراق

مركز اللعب: مهاجم

أبرز الإنجازات والبصمات: هداف خليجي 21 مناصفة وقائد ملهم

الاسم: إسماعيل مطر

المنتخب: الإمارات

مركز اللعب: مهاجم

أبرز الإنجازات والبصمات: قاد الأبيض للقب الأول 2007، وحصد لقبي الهداف وأفضل لاعب

الاسم: بدر المطوع

المنتخب: الكويت

مركز اللعب: مهاجم

أبرز الإنجازات والبصمات: هداف نسخة 2010، والأكثر مشاركة في البطولة عبر التاريخ

الاسم: علي الحبسي

المنتخب: سلطنة عمان

مركز اللعب: حارس مرمى

أبرز الإنجازات والبصمات: احتكر لقب أفضل حارس 4 نسخ متتالية، وقاد بلاده للقب 2009 بشباك نظيفة

الاسم: حمود سلطان

المنتخب: البحرين

مركز اللعب: حارس مرمى

أبرز الإنجازات والبصمات: شارك في 9 نسخ متتالية، ونال لقب أفضل حارس في بطولتي 1976 و1992

الاسم: محسن مصبح

المنتخب: الإمارات

مركز اللعب: حارس مرمى

أبرز الإنجازات والبصمات: حصد جائزة أفضل حارس في خليجي 12 عام 1994

الاسم: عمر عبد الرحمن

المنتخب: الإمارات

مركز اللعب: صانع ألعاب

أبرز الإنجازات والبصمات: قاد جيل الذهبي في نسخة 2013، وتوج بجائزة أفضل لاعب في البطولة



بصمات خالدة ونجوم ساطعة في سماء الخليج

امتلكت البطولة بريقاً إضافياً بفضل كوكبة من النجوم، حيث حقق الحارس الكويتي أحمد الطرابلسي رقماً لافتاً بشباك عذراء في خليجي 3، وتألق مواطنه النفاثة فهد العنزي كأفضل لاعب في خليجي 20، وقاد العراقي هادي أحمد وسط بلاده، لينال لقب الأفضل في خليجي 5. ومن السعودية، برز القائد التاريخي صالح النعيمة كساتر دفاعي منيع، والعملاق محمد الدعيع كأفضل حارس في نسختين متتاليتين، والمدافع ماجد المرشدي بتدخلاته الفدائية عام 2009، كما احتكر العُماني علي الحبسي جائزة أفضل حارس لأربع نسخ متتالية، مهدياً بلاده لقبها الأول بشباك نظيفة، وسجلت الإمارات حضوراً لافتاً في لوحات الشرف، عبر الحارس سعيد صلبوخ، والهداف سالم خليفة (نسخة 1982)، ومهندسي خط الوسط ناصر خميس 1990، ومحمد غلوم 1994، كأفضل لاعبي البطولة، وصولاً للقناص أحمد خليل هداف خليجي 21، ليتركوا جميعاً بصمة كروية لا تُمحى في تاريخ بطولات الخليج.

133

سجل المهاجمون الذين استعرضهم هذا التقرير 133 هدفاً في تاريخ مشاركاتهم بالمسابقة

17

تقاسم كل من السعودي ماجد عبد الله والعراقي حسين سعيد وصافة الهدافين التاريخيين للمسابقة برصيد 17هدفاً

3

شهد خليجي 21 صراعاً محتدماً على لقب الهداف، حيث تقاسم 3 مهاجمين صدارة الهدافين، وهم أحمد خليل وعبد الهادي خميس ويونس محمود

9

يمتلك الحارس البحريني حمود سلطان بصمة تاريخية فريدة، بالمشاركة في 9 نسخ متتالية من عام 1976 حتى 1994

4

حقق الحارس العماني علي الحبسي إنجازاً غير مسبوق، باحتكاره جائزة أفضل حارسى في البطولة في 4 نسخ متتالية

18

يتربع الهداف الكويتي جاسم يعقوب على صدارة الهدافين التاريخيين لبطولات كأس الخليج برصيد 18 هدفاً

10

10 في نسخة واحدة ترك المهاجم العراقي الفذ حسين سعيد بصمة لا تُمحى من سجلات المسابقة